Le dossier du tribunal de l’ACC accuse FSU de rupture de contrat et demande des dommages-intérêts

La Conférence de la côte atlantique a déposé mardi une plainte modifiée auprès de la Cour supérieure de Caroline du Nord demandant des dommages-intérêts à l’État de Floride pour « violations en série de promesses et d’obligations juridiques critiques » et a remis en question le droit de la FSU à occuper des postes de direction dans les postes de l’ACC.

Le dossier de 55 pages déposé dans le comté de Mecklenburg marque la dernière en date des querelles procédurales entre l’ACC et l’État de Floride concernant la contestation par cette école de l’octroi de droits à la ligue.

L’ACC avait initialement déposé une plainte le 21 décembre pour protéger l’octroi de droits de la ligue, qui s’étend jusqu’en 2036. La FSU a déposé le lendemain une plainte dans le comté de Leon (Floride), affirmant que l’ACC avait restreint le commerce et rompu le contrat et citant des années de mauvaise gestion dans la ligue.

Cela a commencé ce qui promet d’être une bataille juridique prolongée pour tester la légalité de l’accord d’octroi de droits de l’ACC.

Le dossier déposé par l’ACC mardi comprend six réclamations, dont FSU pour rupture de son contrat avec l’ACC, violation de la confidentialité de l’accord sur les droits médiatiques et violation des obligations fiduciaires et des obligations de bonne foi.

La plainte comprend une nouvelle réclamation pour des dommages potentiellement « substantiels » résultant de prétendues ruptures de contrat : « La Conférence a obtenu et recouvre auprès de l’État de Floride des dommages-intérêts pour sa violation de la Constitution et des statuts de l’ACC, d’un montant qui doit être prouvé au procès mais qui, selon la Conférence, le sera. être substantiel. »

Le dossier remet également en question la capacité de la FSU à avoir des responsables scolaires à des postes de direction de la conférence, ce qui inclut le président de la FSU, Richard McCullough, siégeant au conseil d’administration de l’ACC et au comité des finances.

Il demande une “injonction permanente interdisant à l’État de Floride de participer à la gestion des affaires de la Conférence alors qu’il est en conflit d’intérêts direct et matériel” avec les objectifs de la conférence.

Si l’ensemble du processus juridique se déroule, cela devrait prendre des années. La prochaine date clé est le 16 février, date à laquelle les deux parties auront convenu de répondre aux documents initiaux.

La plainte modifiée de l’ACC laisse présager une stratégie juridique de la ligue, qui renforce la manière dont FSU a été un participant volontaire en acceptant l’octroi de droits médiatiques dont elle tente maintenant de se défaire légalement. L’État de Floride a estimé qu’il en coûterait plus d’un demi-milliard de dollars – 572 millions de dollars – pour quitter l’ACC sans une sorte de victoire juridique ou de règlement entre les parties.

L’ACC a clairement indiqué dans sa plainte modifiée que la FSU avait accepté « des centaines de millions de dollars » dans le cadre des accords médiatiques de l’ACC pendant plus d’une décennie. La ligue cherche à obtenir une déclaration selon laquelle l’octroi des droits est « valide et exécutoire » et que FSU « a sciemment exécuté » l’octroi des droits et en connaissait les termes.

“En signant l’octroi de droits et son amendement, l’État de Floride a promis que son octroi serait ‘irrévocable’ et ‘exclusif’ jusqu’en 2036”, indique la plainte modifiée. “Il a en outre explicitement convenu qu’il ne ‘prendreait aucune mesure, ni ne permettrait qu’aucune mesure soit prise par des tiers soumis à son contrôle… qui affecterait la validité et l’application’ de l’octroi de droits.”

Un porte-parole de l’État de Floride a déclaré mercredi soir à ESPN que l’université était au courant du dépôt de l’ACC et n’avait aucun autre commentaire.

La demande déposée par l’université fin décembre pour poursuivre l’ACC pour l’octroi de droits était un signal que l’État de Floride se préparait à quitter la conférence et tenterait probablement de rejoindre le Big Ten ou la SEC.

FSU a allégué « une mauvaise gestion fiduciaire chronique et une mauvaise foi » dans son procès initial de 38 pages. C’était le point culminant d’un débat de près d’un an de la part des responsables de la FSU sur la volonté de quitter l’ACC, puisque McCullough a déclaré cet été que la FSU envisagerait de partir à moins qu’il n’y ait un « changement radical » dans la répartition des revenus de l’ACC.