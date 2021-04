Des documents récemment publiés ont révélé comment Lex Greensill a averti le Trésor que des dizaines de milliers de petites entreprises britanniques pourraient manquer des paiements si lui et David Cameron échouaient dans leurs efforts pour obtenir le soutien de Covid du gouvernement.

De nouvelles révélations ont révélé comment Cameron et le financier australien ont lancé un barrage d’appels de plus en plus désespérés aux responsables du Trésor et à la Banque d’Angleterre pour qu’ils soutiennent le Greensill Capital en difficulté alors que les sources de revenus se tarissaient dans les premières semaines de la pandémie de Covid-19.

Pour la première fois, l’ancien secrétaire du cabinet Mark Sedwill a été entraîné dans le scandale, car M. Greensill lui a attribué le crédit de l’avoir mis en contact avec le deuxième mandarin du Trésor, Charles Roxburgh, qui dirigeait la création d’un Covid Corporate Finance Facility (CCFF) pour aider. grandes entreprises.

Le dossier de 30 pages a été publié par le Trésor jeudi soir après une journée au cours de laquelle M. Roxburgh et le haut fonctionnaire du Trésor, Sir Tom Scholar, ont témoigné lors d’une enquête parlementaire sur le lobbying «persistant» de Cameron et Greensill.

Il a révélé que leurs approches avaient été accueillies avec un certain scepticisme, un responsable du Trésor notant que, tout en affirmant dans un appel téléphonique que le soutien à son entreprise pouvait aider à renflouer les entreprises britanniques, M. Greensill n’a pas été en mesure de confirmer que ses fournisseurs étaient autre chose que » substantiellement »au Royaume-Uni.

La présidente du Comité des comptes publics de la Chambre des communes, Meg Hillier, a mis en garde contre «le danger du gouvernement par WhatsApp» alors que des détails apparaissaient sur Cameron et Greensill envoyant plusieurs messages sur les téléphones portables des ministres et des fonctionnaires.

Le haut fonctionnaire du Trésor a confirmé qu’il avait pris un appel de Cameron sur son portable parce qu’il avait déjà travaillé pour lui pendant son mandat de Premier ministre, disant à une enquête parlementaire qu’il était « tout à fait naturel » que les fonctionnaires de Whitehall acceptent les approches d’anciens. des ministres et des particuliers du secteur privé qu’ils connaissaient.

Pendant ce temps, M. Johnson a lancé une enquête interne du Cabinet Office sur la fuite de ses échanges de messages texte avec l’homme d’affaires James Dyson, dans laquelle il a proposé d’aider à «résoudre» les problèmes fiscaux du magnat de l’aspirateur.

Le mouvement représentait un demi-tour moins de 24 heures après que Downing Street ait indiqué qu’il n’y aurait pas de sonde. Mais l’enquête ne couvrira pas la fuite de messages du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane demandant au Premier ministre d’intervenir dans un projet de prise de contrôle de Newcastle United, et son rapport ne sera pas rendu public.

Le porte-parole officiel du Premier ministre n’a pas nié les informations selon lesquelles le secrétaire du cabinet, Simon Case, avait exhorté M. Johnson à changer le numéro de téléphone portable qu’il possédait depuis plus d’une décennie en raison des préoccupations concernant le nombre de contacts qu’il recevait de personnes extérieures au gouvernement, bien qu’un haut responsable. La source de Whitehall a insisté sur le fait que les affirmations n’étaient pas exactes.

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à publier les détails de chaque appel, texto et rencontre avec M. Cameron.

Le leader Sir Keir Starmer a déclaré: «De nombreux membres du public – et je pense en particulier à toutes les entreprises qui ont connu des difficultés au cours des 14 derniers mois, – diraient:« J’aurais aimé avoir le numéro du Premier ministre pour lui envoyer un texto pour trier. mon problème fiscal pour aider mon entreprise ».

«Il s’agit de ceux qui peuvent accéder au Premier ministre en lui envoyant un texto et à tous ceux qui sont exclus.»

Sir Tom a déclaré au Comité des comptes publics qu’il avait reçu un certain nombre de SMS de M. Cameron en mars et avril de l’année dernière et lui avait parlé par téléphone le 7 avril, tandis que M. Roxburgh a confirmé qu’il avait tenu neuf conférences téléphoniques avec Greensill.

Interrogé par la présidente du comité Meg Hillier sur la question de savoir si d’autres lobbyistes auraient trouvé aussi facile que M. Cameron de le contacter, Sir Tom a déclaré aux députés: «Si un ancien ministre avec lequel j’ai travaillé demande à me parler, je le ferai toujours. que… je pense que c’est naturel quand quelqu’un que vous connaissez vous demande de vous parler, c’est tout à fait naturel de prendre cet appel.

Scholar et Roxburgh ont confirmé qu’ils savaient que Cameron faisait également des démarches directes auprès du chancelier Rishi Sunak et des ministres du Trésor Jesse Norman et John Glen, mais ont insisté sur le fait qu’ils ne se sentaient «sous aucune pression» pour modifier leur réponse aux demandes de Greensill.

Les documents du Trésor ont montré que M. Greensill avait averti les responsables en mars qu’il devenait «presque impossible» pour son entreprise de fournir du crédit aux petites entreprises, aux pharmacies et au personnel du NHS alors que les marchés financiers étaient fermés à l’entreprise.

Dans une lettre adressée à Roxburgh le 20 mars, il a déclaré que Greensill avait besoin d’un «soutien en temps opportun» pour continuer à fournir des crédits, et n’avait besoin que de «trois ajustements» au programme Covid du gouvernement pour pouvoir bénéficier d’un soutien.

Le soutien continu de Greensill aux pharmacies à lui seul pourrait injecter 1,5 milliard de livres sterling dans l’économie britannique, a-t-il déclaré. Et les minutes d’un appel téléphonique le 30 mars ont montré qu’il avait exprimé sa «grave préoccupation» que plusieurs dizaines de milliers de petites entreprises ne percevraient pas de paiements la semaine suivante si Greensill n’était pas aidé.

Les SMS de M. Cameron au haut fonctionnaire du Trésor, Sir Tom Scholar – que le mandarin appelle «certains provenant de mon ancien patron» – ont été masqués dans le dossier publié aujourd’hui.

Le Trésor a précédemment insisté sur le fait qu’il ne publierait pas les messages de M. Cameron, car ils ont été envoyés dans l’attente de la confidentialité.

Dans un aparté ironique à M. Roxburgh alors qu’il transmettait les textes de l’ancien Premier ministre, Scholar a déclaré: «Bravo pour avoir retardé [REDACTED]. Personne n’y parvient souvent. »

Pendant ce temps, la Banque d’Angleterre a publié un dossier de 24 pages de courriels et de lettres envoyés par Greensill et M. Cameron en tant que conseiller principal, alors que la société cherchait à obtenir l’approbation des fonds du CCFF.

Ils ont montré que M. Cameron avait envoyé un e-mail au gouverneur adjoint de la Banque, Sir Jon Cunliffe, le 5 mars 2020, pour organiser un appel le 17 mars au cours duquel lui et le fondateur de la société, Lex Greensill, se sont entretenus avec des responsables de la Banque.

Les procès-verbaux de l’appel révèlent que Greensill «a expliqué qu’ils subissaient une pression importante dans les conditions actuelles du marché» et a appelé au rétablissement d’un système utilisé lors de la crise financière de 2009 pour «protéger l’offre de fonds de roulement à l’économie réelle». .

Après que la société ait été refusée à l’aide du CCFF, M. Cameron – qui contactait également M. Johnson et M. Sunak sur leurs téléphones portables dans le but d’annuler la décision – a contacté Cunliffe le 3 avril.

Signant lui-même «Dc», l’ancien premier ministre a déclaré que le Trésor semblait «accroché» au fait que le CCFF était conçu pour les entreprises non financières, insistant sur le fait que cela n’était «pas pertinent» car Greenshill voulait transférer des prêts aux petites et moyennes -entreprises de taille (PME)

«À un moment où nous nous inquiétons – à juste titre – de la rapidité avec laquelle les banques peuvent octroyer des prêts aux petites entreprises, pourquoi coupons-nous potentiellement un marché qui pompe déjà des crédits bon marché directement dans les PME?» a-t-il demandé au gouverneur adjoint le 3 avril.

«Je pense que je dois manquer quelque chose ici. Je parle évidemment à HMT, mais je serais reconnaissant pour toute lumière que vous pourriez apporter à ce sujet.

Le 22 avril, il a déclaré à Cunliffe qu’il n’avait toujours pas obtenu le feu vert du Trésor, qualifiant la situation d ‘«incroyablement frustrante».

Les tentatives de Greensill pour obtenir le soutien de l’État à Covid n’ont finalement abouti à rien et la société est depuis passée sous administration.