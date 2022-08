Le dossier du DOJ affirme que Trump a peut-être entravé la justice en cachant des documents classifiés à Mar-a-Lago

La photographie de documents hautement classifiés éparpillés sur le sol à Mar-a-Lago à côté d’une boîte de magazines Time encadrés était déjà devenue virale mercredi matin comme peut-être l’image déterminante de l’enquête en cours sur la prétendue mauvaise gestion d’informations classifiées par Donald Trump.

L’image était jointe à un dossier de 36 pages du ministère de la Justice dans la bataille judiciaire en cours de Trump pour qu’un maître spécial examine les documents saisis par les agents fédéraux lorsqu’ils ont fouillé Mar-a-Lago, le club et la résidence privés de Trump en Floride, en août. Et ce n’est en aucun cas la réclamation la plus accablante du dossier judiciaire du jour au lendemain, que vous pouvez lire ci-dessous.

Dans le dossier, le DOJ affirme que Trump s’efforçait probablement d’entraver la justice : “Le gouvernement a également développé des preuves que les dossiers du gouvernement ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”.

Les avocats de Trump ont affirmé au DOJ qu’il n’y avait pas d’autres documents classifiés à Mar-a-Lago en juin. Après avoir remis ce qu’ils prétendaient être les documents classifiés restants dans une enveloppe légale scellée, un avocat de Trump “a déclaré qu’il n’y avait aucun autre dossier stocké dans un espace de bureau privé ou à un autre endroit des locaux et que toutes les boîtes disponibles avaient été fouillées”. Cette enveloppe contenait « 38 documents uniques portant des marques de classification, y compris . . . 17 documents marqués TOP SECRET.

Le mandat de perquisition d’août à Mar-a-Lago a produit “plus d’une centaine de documents classifiés, y compris des informations classifiées aux niveaux les plus élevés”, dont trois documents classifiés qui “étaient situés dans les bureaux du ’45 [Trump’s personal] Bureau.'”

Le dossier contient également des arguments détaillés contre la nomination d’un maître spécial pour examiner les documents, ce qui, selon Trump, est nécessaire pour examiner les documents afin de déterminer s’ils contiennent des éléments privilégiés. Le DOJ a noté qu’un examen par une équipe de filtrage de toute information privilégiée avait déjà été effectué. Il a également repoussé les revendications de Trump concernant le privilège de l’exécutif pour justifier la conservation des documents que les Archives nationales avaient demandés en vertu de la loi sur les dossiers présidentiels, notant qu’il n’y a aucun précédent pour invoquer le privilège de l’exécutif “pour interdire le partage de documents au sein de la branche exécutive”. .”

Lire le dossier du DOJ

Les avocats de Trump doivent déposer une réponse mercredi, et une audience est prévue jeudi dans l’affaire devant Aileen Cannon, juge fédérale nommée par Trump dans le sud de la Floride.

Sur son site personnel de médias sociaux, Truth Social, Trump a déclaré jeudi matin “Terrible la façon dont le FBI, lors du raid de Mar-a-Lago, a jeté des documents au hasard partout sur le sol (en prétendant peut-être que c’était moi qui l’avais fait !), puis a commencé à prendre des photos d’eux pour que le public puisse les voir. Vous pensiez qu’ils voulaient qu’ils restent secrets ? Heureusement que j’ai déclassifié !

Trump a affirmé qu’il avait en quelque sorte automatiquement déclassifié tous les documents à Mar-a-Lago. Il n’y a aucune preuve qu’il l’ait fait et ses avocats n’ont pas fait les mêmes déclarations dans les documents déposés au tribunal.