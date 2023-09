Le dossier d’introduction en bourse de Birkenstock met en garde contre les contrefaçons sur Facebook

Birkenstock, l’emblématique fabricant de sandales fondé en 1774, a déposé son formalités administratives pour une introduction en bourse mardi et a averti les investisseurs des risques posés par les marques contrefaites qui utilisent les médias sociaux pour promouvoir leurs produits.

L’entreprise de chaussures, créée en Allemagne et désormais basée à Londres, prévoit d’être introduite en bourse à la Bourse de New York, sous le symbole « BIRK ».

Birkenstock a longtemps eu du mal à protéger sa propriété intellectuelle, car les imitateurs ont profité de la popularité de la marque et de ses prix élevés pour tenter de concurrencer l’entreprise avec des alternatives moins chères. Dans son prospectus, Birkenstock indique qu’une partie de la concurrence vient des « offres de marques privées » des détaillants, mais il existe également des « produits contrefaits » qui lui volent sa propriété intellectuelle et tentent de convaincre les gens. Facebook et ailleurs sur le Web que les articles sont authentiques.

« Dans le passé, des tiers ont créé des sites Web pour cibler les utilisateurs de Facebook ou d’autres plateformes de médias sociaux avec des sites Web « similaires » destinés à tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils achetaient des produits Birkenstock à un prix très réduit », indique le dossier. « Si des produits contrefaits étaient vendus avec succès sur des plateformes de commerce électronique gérées par des tiers, nos marques et notre réputation pourraient en être affectées. »

Birkenstock ne donne pas de nom Amazone n’importe où dans le dossier de 206 pages (plus les notes de bas de page), mais il est dit qu’il s’est « abstenu, et nous pourrions à l’avenir nous abstenir, d’utiliser certains sites Web tiers pour distribuer nos produits en raison de la vente de produits contrefaits sur ces sites ». plates-formes. »

Il y a sept ans, Birkenstock a publiquement quitté Amazon aux États-Unis en raison d’une éruption de contrefaçons et de ventes non autorisées sur le site. La société a également déclaré à l’époque qu’elle n’autoriserait plus les marchands Birkenstock agréés à vendre sur Amazon.