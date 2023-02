Le dossier détaillé de Kray sera révélé quelques jours après que le détective ait tenu des rapports méticuleux sur leur empire du crime notoire

Un dossier Kray DÉTAILLÉ doit être révélé quelques jours après qu’un détective ait tenu des rapports méticuleux sur leur empire du crime notoire.

Le surintendant en chef Leonard ‘Nipper’ Read a tout enregistré alors qu’il tentait de trouver des preuves et des témoins prêts à témoigner des actions criminelles des frères infâmes.

Les Kray Twins étaient tristement célèbres pour leur impitoyable empire du crime dans l’East End Crédit : Getty

Une cache de documents relatifs au tristement célèbre procès des jumeaux Kray va être révélée Crédit : BNPS

Les rapports minutieux sont conservés depuis plus d’un demi-siècle Crédit : BNPS

Ronnie et Reggie Kray étaient tous deux connus pour leur impitoyable empire du crime dans l’East End dans les années 1950 et 1960.

Au début des années 50, les frères ont créé leur gang, The Firm, qui allait façonner leurs activités criminelles.

Sous l’égide de The Firm, ils ont été impliqués dans des vols à main armée, des incendies criminels, des rackets de protection, des agressions et des meurtres pendant près de deux décennies.

Lorsqu’il a commencé à enquêter sur les tristement célèbres jumeaux, le détective Read s’est heurté à un “mur de silence”.

Cependant, à la fin de 1967, il avait accumulé suffisamment de preuves contre les Krays.

Et le 8 mai 1968, les Krays et 15 membres de leur gang sont arrêtés.

Le détective Read est décédé de Covid en avril 2020, à l’âge de 95 ans, et sa veuve Pat, qui a également travaillé sur l’affaire, a maintenant décidé de mettre aux enchères les documents inédits.

Les documents rares ont reçu une estimation prudente de 1 200 £.

Outre les rapports de Read, les documents comprennent des dossiers judiciaires et des transcriptions relatifs à deux procès impliquant Ronnie et Reggie Kray.

Le deuxième procès a été le procès pour meurtre le plus long et le plus cher de l’histoire criminelle britannique et a fait sensation dans les médias, tous deux condamnés à la réclusion à perpétuité.

Les documents de Read comprennent des transcriptions couvrant chaque jour de l’audience de 39 jours, ainsi que ses rapports, déclarations et preuves supplémentaires.

Dans ses rapports aux patrons, Read documente ses efforts pour traduire les Krays en justice et ses frustrations sont très claires tout au long.

Il parle de tentatives de falsification de témoins et de renvoi de jurys.

À partir de juillet 1964, il dirigea une équipe spéciale à Scotland Yard pour établir si les Krays opéraient une raquette de protection contre les bookmakers, les publicains et les propriétaires de clubs dans l’East End.

Hew McCowan, propriétaire du Hideaway Club à Soho, a finalement accepté de témoigner que les Krays avaient exigé de l’argent pour leur protection.

Ils ont été accusés d’avoir exigé de l’argent avec des menaces et ont été jugés à Old Bailey en mars 1965, mais pas avant d’avoir tenté d’acheter M. McCowan par l’intermédiaire d’un homme mystérieux connu uniquement sous le nom de “Johnnie” et d’avoir tenté de faire renvoyer le jury car ils pensaient avoir l’air. “trop ​​intelligent”.

Ils ont échoué dans les deux tentatives, mais le jury n’a pas pu s’entendre sur un verdict et lors d’un deuxième procès, ils ont été déclarés non coupables.

‘ICONIQUE’

L’épouse de Read, Pat, 84 ans, a déclaré: “J’ai été la première femme détective dans l’enquête Kray. Je suis née à Hackney et j’ai grandi dans le bon quartier, je ne connaissais pas les Krays mais je connaissais leurs noms.

“C’est là que j’ai rencontré mon mari, j’ai été chargé de le conduire. J’ai adoré chaque minute de mon temps à travailler sur l’affaire. Je pense qu’il a fait un travail merveilleux.

“Je ne savais pas qu’il avait tout gardé jusqu’à ce que mon frère et moi devions passer par son bureau. Il gardait beaucoup de choses et rangeait des choses.

“Ce sera intéressant de voir la vente. Tout le monde connaît les Krays et s’y intéresse toujours à ce jour.

“Mon mari pensait qu’ils étaient des salauds mais il aimait leur mère.”

Mark Wilkinson, de Sworders Auctioneers de Stansted Mountfitchert, Essex, a déclaré: “C’est probablement notre meilleure vente hors du commun.

“Les documents relatifs aux Krays sont fascinants – vous ne voyez jamais ce type de document aux enchères publiques. Et cette provenance, le fait qu’il provienne directement de la succession de Read est très excitant pour nous.

“Ces documents donnent plus de texture à l’histoire des Krays. Je ne pense pas que la frustration ressentie par Read à l’époque se soit vraiment manifestée, comme vous le voyez dans ces documents.

“Ils n’ont jamais vu la lumière du jour auparavant. Les jumeaux Kray ont un énorme public, le film le plus récent était extrêmement populaire et cette période à Londres où ils dirigeaient leur organisation est une période emblématique pour le Royaume-Uni, ce qui génère beaucoup de intérêt.”

Read était également un boxeur amateur passionné, d’où son surnom de Nipper, et a occupé plusieurs postes de direction en tant qu’administrateur de boxe après avoir pris sa retraite de la police en 1977.

Également dans la vente, un gant de boxe signé par Muhammad Ali, qui est accompagné d’une photo d’Ali et Read ensemble qui a été prise peu de temps après le combat emblématique de Rumble in the Jungle en 1974, qui a une estimation de 500 £.