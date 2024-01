Le dossier de Trump à la Cour suprême met en garde contre la question du vote au Colorado

WASHINGTON – Avertissement de « chaos et chahut », l’ancien président Donald Trump a demandé à la Cour suprême mettre un terme « rapide et décisif » aux efforts visant à le disqualifier du scrutin présidentiel.

Ces mesures « menacent de priver de leurs droits des dizaines de millions d’Américains, ce qui promet de déclencher le chaos et le chaos », a-t-il déclaré.

Trump a avancé cet argument dans son principal dossier au tribunal avant les plaidoiries du 8 février sur sa demande antérieure que le tribunal annule une décision explosive d’un tribunal du Colorado qui pourrait l’empêcher de participer au scrutin de cet État en raison de ses actions liées aux violences au Colorado. Capitole des États-Unis, le 6 janvier 2021.

Trump n’a pas encore dit s’il prévoyait d’assister aux débats au cours desquels il affronterait les trois juges qu’il a nommés au tribunal, ainsi que le reste de la magistrature. Il a assisté à des procès civils devant un tribunal de l’État de New York et devant un tribunal fédéral pour des allégations de fraude commerciale et de diffamation, malgré sa campagne présidentielle dans l’Iowa et le New Hampshire.

Le Comité national républicain, les dirigeants du Congrès républicain, les procureurs généraux, les secrétaires d’État et d’autres responsables républicains de tout le pays ont déposé des mémoires de soutien soutenant Trump, le favori pour l’investiture.

La Cour suprême du Colorado a statué le mois dernier que Trump était exclu d’un autre mandat – et donc banni du scrutin primaire de cet État – en raison d’une disposition relative à l’ère de reconstruction du 14e amendement destinée à empêcher les fonctionnaires fédéraux qui se sont rangés du côté de la Confédération de reprendre le pouvoir dans le gouvernement fédéral reconstruit. .

Cette décision a été suspendue en attendant le résultat de l’appel de Trump, tout comme une décision similaire dans le Maine.

D’autres États ont examiné la question et sont parvenus à des conclusions différentes de celles du Colorado et du Maine : la secrétaire d’État de Californie, Shirley Weber, une démocrate, a déclaré qu’elle inclurait Trump dans les élections de son État. scrutin primaire. Les cours suprêmes du Michigan et du Minnesota ont toutes deux statué que Trump resterait sur les bulletins de vote dans ces États.

Les arguments de Trump incluent que la disposition insurrectionnelle du 14e amendement ne s’applique pas aux anciens présidents. Et même si c’était le cas, ont écrit les avocats de Trump, « il ne s’est pas « engagé » dans quoi que ce soit qui puisse être qualifié d’« insurrection ». »

La Cour suprême du Colorado, divisée par 4 contre 3 sur la décision, a déclaré que le dossier « démontre amplement que le président Trump avait pleinement l’intention – et l’a fait – d’aider ou de promouvoir l’objectif illégal commun des insurgés d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir dans ce pays. »

« Il les a exhortés à lutter pour empêcher la certification de l’élection présidentielle de 2020. Il a personnellement pris des mesures pour tenter d’empêcher la certification », a écrit la majorité. « Et pendant de nombreuses heures, lui et ses partisans ont réussi à stopper ce processus. »

