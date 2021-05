Le dossier de Kim Potter comprend des éloges et des réprimandes

Le dossier de service de Kim Potter, l’ancien policier qui a tué par balle Daunte Wright, 20 ans, à un arrêt de la circulation dans une banlieue de Minneapolis, révèle quelques détails sur son passage dans la police, mais aucune information récente sur sa formation sur le Obliger.

Wright, un homme noir, a été abattu une fois et est décédé après un arrêt de la circulation le 11 avril. Les agents ont d’abord arrêté Wright parce que la voiture avait une immatriculation expirée.

Le chef de la police de la ville a déclaré qu’il croyait que Potter, un vétéran de 26 ans, avait mélangé son Taser et son arme de poing. Le chef et Potter ont démissionné deux jours après la fusillade. Potter a été arrêté en avril et accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Sa prochaine audience au tribunal est le 17 mai.

La ville de Brooklyn Center a publié mercredi soir plus de documents du dossier de service de Potter à l’Associated Press. Le fichier a été communiqué à AP par le biais d’une demande en vertu de la loi sur les pratiques en matière de données du gouvernement du Minnesota.

Potter a reçu la mention élogieuse du chef en 2007 pour sa gestion d’un «suspect d’homicide suicidaire» et de sa fille de 2 ans. Une copie de la mention élogieuse indiquait: «Vos actions ont contribué à la libération en toute sécurité de l’enfant et à l’appréhension du suspect sans incident.»

D’autres félicitations étaient pour Potter récupérant l’ordinateur volé d’une entreprise en 2008; aider à récupérer un enfant qui a fait l’objet d’une alerte Amber en 2006; aider à localiser et à arrêter deux sauteurs de caution du Mississippi en 2006; et la recherche de suspects dans un vol d’invasion de domicile en 1998.

Une note d’éloge pour Potter en 2006 était principalement basée sur un citoyen qui a appelé le département cette année-là, la félicitant ainsi que trois autres agents pour «la façon dont ils se sont conduits professionnellement lors d’un arrêt à haut risque et n’aimaient pas ce qu’il voyait dans l’émission de télévision. COPS », selon les notes du chef de l’appel.

Le matériel comprenait également une suspension de quatre heures pour Potter manquant à la formation en cours d’emploi en 2000. Le sujet de la formation n’a pas été donné. Une autre discipline comprenait une réprimande verbale en 2007 pour le travail de Potter dans le cadre d’une équipe se concentrant sur les vols violents dans une partie de la ville. Un superviseur a écrit que Potter n’en faisait pas assez pour entrer en contact direct avec les gens de la région.

Le dossier comprenait également des réprimandes pour des accidents de la route en 1995, 1996 et 1998, respectivement, dont une où Potter a filé sur une chaussée mouillée, a heurté un trottoir et causé jusqu’à 4 000 $ de dommages à une voiture de patrouille. L’enregistrement en 1995, la première année de Potter dans la force, a noté qu’elle soutenait une autre voiture d’escouade hors du garage de la police le lendemain et a heurté un véhicule d’application du code de la ville.

En 2019, Potter a été l’un des premiers policiers sur les lieux d’une fusillade mortelle de la police lorsque des policiers ont abattu un homme autiste, Kobe Dimock-Heisler, qui aurait attrapé un couteau, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

Potter a dit à deux officiers impliqués dans la fusillade de « sortir de la résidence, de monter dans des voitures séparées, d’éteindre leurs caméras corporelles et de ne pas se parler », a rapporté le journal, citant un rapport d’enquête du bureau du procureur du comté de Hennepin. .

Potter et d’autres officiers ont reçu la Médaille du mérite pour leur réponse à l’incendie d’une maison en 2014, selon KARE-TV.

Son dossier était le deuxième communiqué à AP depuis le tournage. Le 26 avril, la ville a publié des documents montrant que Potter avait obtenu un baccalauréat en justice pénale du St.Mary’s College de Winona, dans le Minnesota, et avait suivi une formation en matière d’application de la loi à l’Alexandria Technical College avant de rejoindre le service de police du Brooklyn Center à la fin de février 1995.

Potter a suivi des cours de formation sur les politiques et procédures, les armes à feu et les «procédures d’arrêt des crimes», entre autres, moins de cinq mois plus tard, selon ces documents.

Contribuant: The Associated Press.