Le dossier de financement de la campagne de George Santos montre que les remboursements dépassent les dons et rapporte d’anciennes dettes de 2022

Le dossier a également révélé pour la première fois plus de 120 000 $ dus à des vendeurs remontant apparemment à 2022 pour des dépenses telles que la restauration de la soirée électorale et un programme de « collecte de fonds par courrier ». Les campagnes sont autorisées à contracter de telles dettes, mais elles sont censées être déclarées lors du dépôt de ce trimestre ainsi que lors de tout dépôt ultérieur. Une ligne du rapport de dimanche indique que l’actuel trésorier de Santos n’a pris conscience que de « ses dettes antérieures au cours de la période en cours ». Son trésorier n’a pas immédiatement répondu à une demande concernant la date à laquelle la dette avait été contractée.

Le dossier de dimanche intervient alors que Santos fait face à des problèmes juridiques liés en partie à sa gestion des fonds de campagne et à ses rapports antérieurs avec la Commission électorale fédérale.

Les procureurs fédéraux ont déposé un acte d’accusation plus tôt cette semaine pour accuser Santos de 23 chefs d’accusation fédéraux, notamment vol d’identité, blanchiment d’argent et mensonge à la FEC. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il était toujours candidat à la réélection et a déclaré mercredi aux journalistes qu’il prévoyait de « prouver son innocence », bien que des documents judiciaires indiquent que les procureurs ont engagé des négociations de plaidoyer.

L’ancienne trésorière de campagne de Santos, Nancy Marks, a plaidé coupable plus tôt ce mois-ci après que les procureurs l’ont accusée d’avoir signé des rapports de la FEC selon lesquels Santos avait accordé un prêt de 500 000 $ à sa campagne – même si elle savait qu’un tel prêt n’existait pas.

La campagne du député désormais inculpé a affirmé dans des rapports officiels que Santos avait prêté à la campagne plus de 700 000 dollars lors de sa campagne électorale de 2022. On ne sait toujours pas exactement quelle part de cet argent a été réellement prêtée, le cas échéant, mais au deuxième trimestre, la campagne de Santos lui a remboursé 85 000 dollars grâce à l’argent collecté par les donateurs.

Il ne s’est fait état d’aucun remboursement de prêt au cours du troisième trimestre.

De nombreux challengers se sont lancés dans la course contre Santos dans le district de Long Island, qui a également voté pour Biden en 2020. La campagne de Kellen Curry, le seul challenger républicain à avoir déposé une demande auprès de la FEC jusqu’à présent, a déclaré avoir collecté 149 000 $ au troisième. quart.

Parmi les adversaires démocrates de Santos figurent le législateur du comté de Nassau, Joshua Lafazan, l’ancienne sénatrice d’État Anna Kaplan et le militant Zak Malamed, qui ont tous surpassé Santos jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

L’ancien représentant Tom Suozzi, dont Santos a remporté le siège après que le démocrate ait quitté le Congrès pour une candidature infructueuse au poste de gouverneur de New York, est également entré dans la course ces derniers jours. À la fin du mois de septembre, Suozzi disposait de 58 000 $ sur son compte de campagne provenant de son passage au Congrès.