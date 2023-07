Le vrai complot est que les mauvais acteurs veulent fabriquer le consentement pour un conflit avec la Chine

La semaine dernière, une autre confrontation au Congrès a eu lieu autour de la «théorie des fuites de laboratoire» de COVID-19, suggérant que le SRAS-CoV-2 est originaire d’un laboratoire de Wuhan et s’est propagé à l’échelle mondiale à partir de là. Cette théorie implique une mauvaise conduite potentielle de la part du gouvernement chinois, car elle suppose qu’ils ont travaillé avec des virus dangereux sans protocoles de sécurité adéquats. Fait intéressant, quelques sondages de mars, y compris ceux menés par l’Université Quinnipiac et Economist/YouGov, indiquent que 64 et 66 % des Américains, respectivement, soutiennent cette idée.

Indépendamment du fait qu’une croyance est largement répandue bien qu’il soit peu probable qu’elle soit vraie, il est essentiel que ceux qui en sont conscients informent le public de manière responsable. Les Américains croient généralement beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous, les commentateurs et les experts, devrions travailler pour éliminer ces perceptions. Malheureusement, les médias internationaux, quelles que soient leurs tendances politiques, désinforment de plus en plus les gens et alimentent la théorie des fuites de laboratoire.

Par exemple, en mai, la BBC a rapporté qu’un scientifique chinois de haut niveau avait suggéré qu’une fuite de laboratoire aurait pu déclencher la pandémie. Cependant, en réalité, le scientifique nommé Gao Fu a nié avoir participé à un événement de la BBC et a précisé que ce qu’il avait dit en réalité était que « d’un point de vue scientifique, nous n’excluons aucune possibilité, mais toute possibilité nécessite des preuves. Il n’y a actuellement aucune preuves à l’appui de la théorie d’une fuite de laboratoire. »

Il convient de noter que ce ne sont pas seulement les suspects habituels, tels que les médias d’entreprise et les radiodiffuseurs financés par l’État, qui poussent cette théorie. Certains progressistes autoproclamés aux États-Unis, comme Ryan Grimle chef du bureau de DC pour The Intercept, et Briahna Joy Greyun podcasteur et ancien attaché de presse du sénateur Bernie Sanders, ont également adopté la théorie des fuites de laboratoire.

Le podcast de Grim a suggéré que la théorie des fuites de laboratoire, précédemment reconnue comme une théorie du complot d’extrême droite xénophobe, gagne en crédibilité de jour en jour. Cependant, il ne présente pas de preuves concrètes pour étayer cette affirmation et admet ironiquement sur son podcast que ni lui ni ses invités ne sont des virologues et manquent d’expertise sur le sujet.

Personnellement, j’ai tenté d’offrir un contrepoint à l’enquête de Grim sur les origines de COVID-19 pour The Intercept. Cependant, j’ai été informé qu’à moins d’avoir des nouvelles fraîches ou un « doctorat minimum en biologie », je ne pouvais proposer aucune analyse pour leur sortie. Une ironie claire découle du fait que Grim lui-même ne présente aucune nouvelle ni ne possède de diplôme pertinent, en plus de son histoire documentée de jouer vite et librement avec des méthodes d’analyse au-delà de son expertise. (Voir sa critique infondée du modèle électoral de FiveThirtyEight en 2016, qui était le seul prévisionniste grand public à même suggérer que Donald Trump avait une chance viable de gagner, pour référence).

Laissant ces problèmes de côté, le point crucial que je souhaite apporter au public de Grim et à tous ceux qui y prêtent attention est le suivant : le dossier contre la théorie des fuites de laboratoire a en fait atteint son apogée, et malgré le discours public devenu méconnaissable, il reste crucial de faire respecter les principes de la science.

Un élément de preuve important à l’appui de cette perspective est le dernier rapport de renseignement sur les origines du COVID-19 publié par les agences américaines à la fin du mois dernier. Le rapport indique qu’il n’existe aucun consensus entre ces agences. Ce rapport devait être la preuve définitive pour les partisans des fuites de laboratoire, mais il s’est avéré peu concluant. Il indique explicitement qu’il n’y a « aucune preuve » suggérant que les laboratoires chinois travaillaient avec des virus liés au SRAS-CoV-2 ou qu’un « incident spécifique lié à la recherche » s’est produit dans un laboratoire.

Malgré cela, les partisans de la théorie des fuites de laboratoire s’accrochent à d’autres éléments de preuve. Par exemple, ils mettent en évidence le changement du ministère de l’Énergie dans son évaluation du renseignement, concluant que le SRAS-CoV-2 « provient très probablement d’une fuite de laboratoire ». Ils citent également des reportages dans les médias, qui font circuler des affirmations de sources de renseignement anonymes selon lesquelles un scientifique financé par les États-Unis était l’une des trois personnes travaillant à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) qui est tombée malade d’une maladie non précisée en novembre 2019.

Cependant, ces affirmations posent plusieurs problèmes. Comme CNN l’a rapporté à l’époque, trois personnes familières avec les conclusions du ministère de l’Énergie ont déclaré : « Le changement du ministère de l’Énergie était basé en partie sur des informations sur les recherches menées dans les centres chinois de contrôle des maladies à Wuhan, en Chine, qui étudiaient un variante du coronavirus au moment de l’épidémie. » Cette description est problématique car le CDC chinois n’a jamais été impliqué dans la théorie des fuites de laboratoire et ne s’engage pas dans la recherche sur le gain de fonction. De plus, le dernier rapport déclassifié contredit l’affirmation selon laquelle des personnes au WIV sont tombées malades d’une maladie ressemblant au COVID-19.

Avec toutes les preuves disponibles à portée de main, Questions sinistres pourquoi son parti démocrate ne veut pas approfondir la théorie des fuites de laboratoire. La raison est évidente : aucun expert crédible ne soutient cette théorie, et ceux qui sont d’accord avec elle ont un programme politique visant à blâmer la Chine et son peuple pour le COVID-19. Le Parti républicain, qui accrédite cette hypothèse, est le plus enclin à ces attitudes. Il est également bien documenté que la théorie est née de mauvais acteurs motivés par l’agenda. Ainsi, le fait qu’une majorité d’Américains croient en la théorie des fuites de laboratoire est, à mon avis, l’un des échecs les plus importants des médias occidentaux de l’histoire récente.

Bien que je puisse comprendre l’attrait de l’idée que l’une des pandémies les plus dévastatrices de l’histoire soit née d’un projet gouvernemental clandestin, il est important de reconnaître qu’un tel scénario est hautement improbable. Bien qu’il puisse y avoir une tendance en nous à soupçonner le pire de notre gouvernement, la réalité est probablement loin de cette spéculation sensationnaliste.

Mais je pense qu’il y a un programme néfaste en jeu, et je dirais que la véritable conspiration se trouve ailleurs. D’une part, l’État américain de sécurité nationale perçoit la montée en puissance de la Chine comme une menace pour sa domination mondiale. Pour maintenir leur hégémonie et contrer l’ascension de la Chine, les États-Unis cherchent à restreindre la Chine par tous les moyens nécessaires, même en recourant potentiellement à la guerre. Blâmer la Chine pour la pandémie de COVID-19, une épreuve profonde et pénible pour l’humanité, est un effort délibéré pour fabriquer un soutien public à une telle guerre. C’est pourquoi la théorie des fuites de laboratoire a été adulé par les plus grands faucons chinois de Washington.

L’externalisation du blâme vers la Chine absout également le gouvernement américain de sa culpabilité d’avoir laissé mourir inutilement plus d’un million d’Américains et d’avoir soumis des millions d’autres à une invalidité prolongée ou permanente, renversant ainsi la colère justifiée de la classe ouvrière contre les riches et les employeurs. La pandémie de COVID-19 et ses nombreuses injustices ont été le point de rupture le plus évident de la contradiction de classe, mais cela perd de sa pertinence si les Américains pointent du doigt une puissance étrangère.

En conclusion, une fuite de laboratoire est théoriquement possible, mais elle est hautement improbable. La science n’exclut aucune possibilité, mais selon certains des partisans scientifiques initiaux de la théorie des fuites de laboratoire qui ont ensuite changé de position après avoir étudié le virus, une explication d’origine naturelle est beaucoup plus probable. Quant à savoir pourquoi nous n’avons pas encore découvert la preuve définitive de l’hypothèse la plus plausible, il convient de considérer qu’il a fallu 29 ans pour identifier la source d’Ebola, 26 ans pour le VIH et 15 ans pour le premier SRAS. Par conséquent, si l’histoire sert de guide, il faudra peut-être encore au moins une décennie pour déterminer l’origine du virus.