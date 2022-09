Le «dosa mexicain» à l’oignon et au poivron devient viral, Internet préférerait manger de la salade

Parmi toutes les façons dont le Dosa a été calomnié, peut-être que celui-ci pourrait prendre le gâteau. Dans l’épisode d’aujourd’hui de Fresh Hell, une vidéo de “Mexican Dosa” devient virale. La cuisine fusion fait fureur en ce moment, et même si cela ne sert à rien d’être puritain à propos de la nourriture, certains des résultats de l’expérimentation ont été loin d’être idéaux. Le Dosa mexicain semble impliquer peu de garniture, à l’exception de l’oignon, du poivron et de certains autres légumes. Essentiellement, il pourrait être qualifié d’emballage Dosa, comme l’a suggéré un commentateur Instagram. Partagée par un blogueur culinaire de Delhi sur Instagram, la réaction au plat a été, comme on pouvait s’y attendre… décevante.

Cela n’augurait rien de bon lorsque la blogueuse elle-même a ajouté le morceau “bhool toh ho gayi” de la chanson Bangle Ke Peechhe en arrière-plan de la bobine. “Il n’y a rien de mexicain dans ce dosa”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Pizza sud-indienne disponible ha kya? [sic]», a demandé un autre. “Iss se acha salad kha lo”, a encore suggéré un autre.

Si vous êtes offensé par le Dosa mexicain, vous aimerez peut-être connaître les rouleaux de crème glacée Dosa qui ont envahi Internet pendant un certain temps. Un restaurant de Delhi a pensé que ce serait une bonne idée d’écraser du masala dosa dans de la crème glacée, puis de faire des petits pains avec le mélange résultant. La vidéo postée par le pseudo ‘thegreatindianfoodie’ sur Instagram était devenue virale plus tôt cette année.

Vous pouvez également envisager le Matka Dosa, dans lequel une sauce est préparée sur le dosa puis servie dans une matka. Le vendeur dans une vidéo virale peut être vu en train d’ajouter une gamme sauvage d’ingrédients à la sauce, y compris, bien sûr, une énorme brique de beurre et des quantités prohibitives de fromage. Et oui, un chalumeau joue le rôle important de verser d’énormes quantités de beurre pour faire frire le dosa. Les internautes ont catégoriquement crié de laisser tranquille la préparation du sud de l’Inde. Certains ont qualifié la préparation de “crise cardiaque dans une assiette”. La vidéo mise en ligne par The Original Food Ranger indique que le plat fusion est une création d’Ayyer Ji Dose Wale à Delhi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici