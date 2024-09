Le dortoir d’un philosophe sur une colline

Ouvrir cette photo dans la galerie : Bunkie on the Hill, de Dubbeldam Architecture + Design, est entouré d’arbres de Muskoka.Photographie de Riley Snelling

Si ce n’est pas trop douloureux ou lointain, repensez à la littérature anglaise. Votre prof vous explique la philosophie de Platon. Allégorie de la caverne à une foule (probablement) en gueule de bois de jeunes de 19 ou 20 ans.

Pour ceux qui y prêtent réellement attention, c’est assez stimulant : imaginez que l’on ait été enchaîné dans une grotte toute sa vie ; alors qu’il y a une crevasse au-dessus et que la lumière se déverse vers le bas, les habitants de la grotte sont incapables de lever les yeux, de sorte que leur seule perception des choses de ce monde se fait via les ombres bidimensionnelles et non détaillées qu’ils projettent vers le bas ; le philosophe, cependant, est libéré des chaînes, grimpe et est témoin des vraies formes, dans toute leur gloire, éclairées par le soleil.

L’architecture peut être ainsi. Souvent, les bâtiments dans lesquels nous vivons ne sont que des ombres. Ils manquent d’inspiration, sont ennuyeux et nous enchaînent à une réalité banale. Ils nous transforment en trolls.

Mais il existe aussi des bâtiments qui nous font sortir de l’obscurité. Des bâtiments qui nous montrent la géométrie, la tactilité, la lumière et le volume. Des bâtiments qui nous procurent de la joie et nous font sentir comme des géants intellectuels simplement en les occupant. Ces bâtiments ne sont pas faciles à concevoir ou à réaliser. Ils nécessitent des clients visionnaires et des architectes talentueux. Et ils nécessitent des fonds supplémentaires, car il est difficile pour des humains imparfaits de s’approcher de la menuiserie et de la menuiserie parfaites.

Bunkie on the Hill, de Dubbeldam Architecture + Design, est très, très proche de nous amener vers la lumière.

Tout a commencé de façon assez simple. Dan Scott, propriétaire d’un chalet près de Parry Sound, en Ontario, a constaté que sa famille, qui habitait à l’extérieur de la ville et dans la région, s’agrandissait rapidement, y compris ses petits-enfants. Il a donc décidé de construire une habitation séparée, un petit dortoir, où la famille élargie pourrait avoir de l’intimité, mais où elle pourrait quand même se rendre à pied pour les repas et autres rassemblements.

Il avait déjà travaillé avec Heather Dubbeldam et il aimait son style, alors il l’a contactée. Bien que le chalet (qui n’était pas celui de Mme Dubbeldam) offre une vue imprenable sur un grand lac de Muskoka, l’endroit qu’il avait choisi était en haut d’une colline et serait entouré d’arbres.

« C’est quelque chose que vous nous avez communiqué », déclare Mme Dubbeldam. « En étant immergé au milieu de la nature… vous aurez une réelle idée du changement des saisons et vous en prendrez conscience. »

« Oui, cet endroit s’illumine à l’automne », dit M. Scott. « Une autre source d’inspiration pour le bunkie a été la crise du COVID et, vous savez, si vous avez un couple qui arrive et qu’ils sont compromis, ou qu’ils veulent faire attention… » M. Scott laisse sa pensée inachevée alors qu’il regarde par une fenêtre, où un arbre est parfaitement encadré.

Bunkie sur la colline, par Dubbeldam Architecture + DesignPhotographie de Riley Snelling 1 sur 24

De nombreuses pensées se perdent dans l’éther du dortoir. C’est parce que l’esprit, désormais libéré par la symphonie des angles du plafond, l’overdose de vitamine D, les nœuds tourbillonnants emprisonnés dans les panneaux de contreplaqué d’érable et l’odeur du cèdre rouge de l’Ouest, se combinent pour transformer quelqu’un en philosophe en herbe qui, parfois, est incapable de trouver les mots.

Tout commence à l’extérieur. En levant les yeux, on remarque que le toit est composé de deux sommets, l’un légèrement plus étroit que l’autre. Deux formes parfaites, qui se glissent l’une sur l’autre, créant une tension, mais qui sont pourtant enfermées dans une étreinte éternelle. Et puis, d’un côté, une rangée serrée de poteaux – « C’est censé imiter les troncs d’arbres », explique Mme Dubbeldam – qui guide doucement le visiteur vers la porte d’entrée.

Ouvrez cette porte et, comme l’a enseigné le maître Frank Lloyd Wright, le client se retrouve comprimé par un plafond abaissé. Mais la vue, qui donne directement sur une cuisine bien rangée, se termine par un autre arbre parfaitement encadré. Tournez à droite et l’expansion de Wright – ce magnifique plafond en cèdre incliné – attire le visiteur, comme un papillon vers la flamme, vers un mur de verre transparent et triangulaire. Et comme les meneaux (de Bigfoot Door à Mississauga) sont incroyablement fins, les pensées de structure ou de valeurs R (qui sont bonnes !) sont remplacées par des questions plus nobles.

Tournez les talons et vous aurez droit à une vue imprenable sur le bois : l’escalier et le mur du balcon recouverts de contreplaqué, ainsi que ce plafond symphonique à couper le souffle. Montez l’escalier et un coin confortable avec un long bureau conçu par Dubbeldam, un canapé jaune vif et une chaise en forme d’utérus vous attend. Asseyez-vous et vous aurez probablement envie de rester.

En parlant de séjour, la chambre solitaire du rez-de-chaussée possède une fenêtre si grande qu’elle encadre une scène de forêt et de chemin si habilement qu’elle rappellera à ceux d’entre nous d’une certaine époque les revêtements muraux photographiques des années 1970.

Mais ne vous y trompez pas, il s’agit d’une habitation aussi moderne que celle de 2024. Le plancher a été surélevé au-dessus du Bouclier canadien pour éviter les explosions; il conserve la chaleur à l’intérieur grâce à des fenêtres à triple vitrage et des murs très épais; le bois est entièrement certifié par le Forest Stewardship Council; et Blackwell Structural Engineers a recommandé des « poutres fendues » pour éliminer les ponts thermiques.

Et malgré tous les efforts que l’on peut faire, on ne trouve pas de travail bâclé de la part de HLD Muskoka. Les espaces sont parfaitement droits, les différents matériaux s’embrassent plutôt qu’ils ne se heurtent, les angles du plafond sont d’une beauté digne d’un constructeur de bateaux et les sensations d’abri douillet et de communion avec la nature sont à parts égales.

Tout cela donne quelque chose de sublime. Quelque chose qui brise les chaînes de l’architecture ordinaire. Quelque chose qui libère l’esprit pour penser à des choses plus grandes. On peut l’appeler Bunkie on the Hill, mais c’est en réalité un nid philosophique presque parfait dans les arbres.

Il n’est pas étonnant qu’il ait déjà remporté de nombreux prix, et que le cabinet ait reçu le prix du cabinet d’architecture 2024 de l’Institut royal d’architecture du Canada, et que Mme Dubbeldam ait reçu la médaille du couronnement du roi Charles III.