Le ‘Doppelganger’ de musculation d’Anil Kapoor des États-Unis veut sa grande percée dans Bollywood

Rencontrez “Johnil Kapoor”, présenté par Internet comme le sosie d’Anil Kapoor. L’homme qui a été affectueusement surnommé ainsi est le bodybuilder et coach diététique Giovanni “The Lad” DelBiondo, qui est célèbre sur Internet non seulement pour sa ressemblance avec la star de Bollywood, mais aussi pour son contenu lié au fitness. La ressemblance a également nourri un amour pour Bollywood dans le cœur de Giovanni. Il a raconté à Humans of Bombay comment il avait grandi en regardant des films de Bollywood, en particulier ceux de SRK et Hrithik Roshan. Il a expliqué qu’il se sentait un peu comme le personnage de Hrithik, Raj, de Kaho Na Pyaar Hai, lorsqu’on lui a montré la photo d’Anil Kapoor.

Après avoir partagé un côte à côte de lui-même et d’Anil Kapoor, Giovanni s’est également laissé entraîner à regarder les films de l’acteur après que les utilisateurs des médias sociaux aient également apposé leur marque sur la ressemblance. Giovanni aime beaucoup « 1 2 ka 4, 4 2 ka 1, je m’appelle Lakhan ! », mais son film préféré est Virasat. Il a également déclaré à Humans of Bombay que Bollywood devrait sûrement faire une suite de Kaho Na Pyaar Hai avec lui et Anil Kapoor.

“J’attends cet appel de Bollywood TBH… Où est-il !! ?? @anilskapoor… Les enfants sont un grand acteur – mon père le dit [sic]», a-t-il légendé un côte à côte.

“Johnil Kapoor😂”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Je pensais littéralement que vous étiez Anil Kapoor”, a déclaré un autre. “Vous serez à Bollywood en un rien de temps”, a déclaré l’un d’eux. “Si Anil Kapoor a visité le gymnase dans les années 90 😂😂😂… Wallahi 💀”, a plaisanté un autre utilisateur.

Le phénomène sosie n’est pas du tout nouveau à Bollywood. Alia Bhatt en a un, Katrina Kaif en a un, SRK et Salman Khan en ont quelques-uns, Hrithik Roshan aussi. En fait, récemment, Roger Federer a annoncé sa retraite du tennis de compétition, et à peu près au même moment, l’intérêt pour Arbaaz Khan de Bollywood a également été piqué sur Internet, comme l’a révélé Google Trends. Hasard? Pas vraiment, car le débat sosie revenait sur le devant de la scène, au grand honneur de Hansal Mehta. Les paires de sosies célèbres ne sont pas rares par n’importe quel effort d’imagination, et Federer et Khan ont été considérés comme une telle paire pendant longtemps. Mehta a vraisemblablement fait une blague dans cette veine, partageant la photo de Khan et écrivant : « Tu vas me manquer champion. #Roger Federer.”

