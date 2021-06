Le doppelganger d’Anushka Sharma, Julia Michaels, pense que les deux sont des « cheveux jumeaux », l’acteur est abasourdi

Anushka Sharma a récemment eu une belle coupe de cheveux et s’est rendue sur Instagram pour partager son nouveau look.

Julia Michaels, nominée aux Grammy Awards, a souvent été surnommée la sosie d’Anushka en raison de sa structure faciale et de ses traits similaires. Les deux sont souvent appelées « soeurs de longue distance »

Après qu’Anushka ait publié sa mise à jour sur les cheveux, Julia est allée dans la section des commentaires et a écrit « cheveux jumeaux ». À cela, Anushka a répondu « hahaha pas du tout ! » suivi par des emojis jumeaux.

Julia avait plus tôt les cheveux blonds, mais elle les a coupés plus courts et les a teints en noir, ce qui est maintenant proche des cheveux d’Anushka. Les fans appellent maintenant les deux «jumeaux» après avoir découvert un autre point de ressemblance.

Les internautes et les stars de B-town ont adoré le nouveau look d’Anushka. Hubby Virat était de tout cœur pour sa femme et Sonam Kapoor a écrit « Tu as l’air incroyable ».

Actuellement, Anushka Sharma est à Londres avec son mari Virat Kohli et leur fille Vamika. Elle a publié avec dévouement des mises à jour régulières de son séjour là-bas.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans le film Zero de 2018, avec Shah Rukh Khan et Katrina Kaif.

Anushka et Virat Kohli ont eu la chance d’avoir une petite fille le 11e Janvier 2021. Le duo a décidé de garder le visage de Vamika caché après sa naissance. Jusqu’à présent, les seuls aperçus que nous ayons du bébé sont des candides dans lesquelles seul le dos de Vamika est visible.

Lors d’une session QnA sur Instagram, Virat a été invité à partager un aperçu du visage de Vamika auquel il a répondu: » Vamika est un autre nom pour la déesse Durga. Non, nous avons, en tant que couple, décidé de ne pas exposer notre enfant aux médias sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les médias sociaux et fasse son propre choix.