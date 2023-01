Le Doogee V Max avec une énorme batterie de 22 000 mAh et des fuites de caméra de vision nocturne

Le fabricant chinois de téléphones Doogee devrait lancer de nouveaux téléphones, tablettes et smartphones robustes le mois prochain, et nous venons de recevoir les spécifications détaillées et les images de l’un des plus intéressants d’entre eux. Baptisé Doogee V Max, il sera accompagné d’une fiche technique solide et d’une batterie d’une taille inédite.

Le Doogee V Max arborera un écran IPS FullHD+ 120Hz de 6,58″ avec protection Gorilla Glass et une encoche pour la caméra selfie 32MP (Sony IMX616, 90° FOV). Son panneau arrière aura une finition simili cuir et un design fortement inspiré par les téléphones Vertu d’antan.

Le système de triple caméra à l’arrière comprend un primaire de 108MP (Samsung S5KHM2SP03), une vision nocturne de 20MP (Sony IMX350) et des unités ultra-larges de 16MP. Le dernier aura un champ de vision de 130° et une mise au point automatique pour vous permettre de capturer des photos macro. Ces tireurs sont flanqués de deux flashs sur le côté gauche et de deux lumières de vision nocturne infrarouge sur le côté droit.

Le Doogee V Max aura le SoC Dimensity 1080 sous le capot avec 12 Go de RAM (virtuellement extensible jusqu’à 19 Go) et 256 Go de stockage UFS 3.1 extensible via des cartes TF. Le smartphone exécutera Android 12 prêt à l’emploi, mais on ne sait pas combien de mises à jour du système d’exploitation il obtiendra.

Cela dit, le point fort du Doogee V Max est son énorme batterie de 22 000 mAh, qui se recharge via un port USB-C jusqu’à 33 W. Une fois lancé, il prendra probablement la couronne du smartphone avec la plus grande batterie du smartphone robuste Oukitel WP19 qui contient une cellule de 21 000 mAh.

On nous dit que le Doogee V Max avec sa cellule de 22 000 mAh aura 6 à 10 jours d’autonomie en “utilisation normale”, 100 heures d’appel ou 64 jours en veille. Un téléphone avec une batterie aussi grosse sera forcément volumineux, et le Doogee V Max aura une épaisseur de 27,3 mm. Nous ne savons pas à quel point ce sera lourd, mais nous parions que la réponse est “très”.

Le reste des points forts du Doogee V Max comprend NFC (avec prise en charge de Google Pay), un lecteur d’empreintes digitales latéral et la connectivité 5G. De plus, le V Max arborera une touche personnalisable sur son côté gauche et sera livré avec les certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H. Il est également conforme aux normes audio haute résolution définies par la Japan Audio Association.

Le Doogee V Max sera proposé dans les couleurs Sunshine Gold, Classic Black et Moonshine Silver. Nous ne savons pas combien coûtera le Doogee V Max, mais vous pouvez vous attendre à ce que Doogee commence bientôt sa campagne promotionnelle.