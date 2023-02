Le Doodle du mois de l’histoire des Noirs de Google rend hommage au mannequin amputé Mama Cax

Maman Cax était une mannequin influente et une survivante du cancer qui défendait les droits des personnes handicapées. Adolescente amputée, Cax n’hésitait pas à exposer sa jambe prothétique sur le podium et les séances photo, la décorant souvent de motifs colorés.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Google célèbre mercredi la contribution du mannequin américain haïtien à l’inclusivité dans l’industrie de la mode avec un Griffonnage Google qui met en lumière de nombreux éléments clés de sa vie, y compris son affichage audacieux de sa jambe prothétique tout en modelant. Le Doodle met également en lumière le Mois de l’histoire des Noirs – un moment consacré à la reconnaissance et à la célébration des réalisations, de la culture et des voix des Noirs américains, ainsi qu’à leur contribution à façonner la société et l’histoire américaines.

Née Cacsmy Brutus le 20 novembre 1989 à Brooklyn, New York, Cax a passé une grande partie de son enfance en Haïti. À l’âge de 14 ans, on lui a diagnostiqué un cancer des os et du poumon et on lui a donné trois semaines à vivre. Lorsqu’une arthroplastie de la hanche a échoué, il a été décidé que sa jambe droite et une partie de sa hanche devaient être amputées.

Après avoir lutté contre le choc initial de perdre une partie de son corps, elle est devenue une ardente défenseure du mouvement de positivité corporelle, inspirant des centaines de milliers d’adeptes sur Internet avec ses écrits sur les voyages, la nourriture, le mode de vie et la beauté.

Cax a ensuite été mannequin dans des campagnes avec des marques de mode telles que Sephora, Tommy Hilfiger et Olay, plaidant toujours pour plus de modèles handicapés et de femmes de couleur.

Cax est décédée en 2019 à l’âge de 30 ans après avoir souffert de graves douleurs abdominales et de caillots sanguins dans ses poumons.

La première célébration de ce qui allait devenir le Mois de l’histoire des Noirs a été suggérée en 1926 par l’historien américain Carter G. Woodson, qui a créé la “Negro History Week” pour encourager l’enseignement de l’histoire des Noirs dans les écoles. La célébration s’est finalement étendue à un mois et s’est propagée à travers les États-Unis avant que le président Gerald Ford ne reconnaisse officiellement le Mois de l’histoire des Noirs en 1976.