Le donneur de sperme «le plus prolifique au monde» aide gratuitement le père de 129 bébés en utilisant Facebook

Le « donneur de sperme le plus prolifique au monde » a aidé à engendrer 129 enfants jusqu’à présent, et à l’âge de 66 ans, il en a neuf autres en route actuellement. Clive Jones, un enseignant à la retraite, ne pouvait pas faire de don via un donneur de sperme et s’est rendu sur Facebook pour faire de même, où il a trouvé des annonces de nombreuses personnes qui avaient besoin de ses services, a rapporté Lad Bible. Jones a affirmé que sur les 129 enfants qu’il a aidés à engendrer, il en a rencontré une vingtaine. donneur de sperme avec 138 bébés, y compris les neuf qui sont en route, Jones a déclaré qu’il aimerait continuer encore quelques années et aider à engendrer environ 150 bébés au total.Il est d’avis que les gens comprendraient mieux sa poursuite si ils ne pouvaient voir que le genre de messages qu’il recevait et les photos des bébés avec leurs mamans.

Jones fait don de son sperme gratuitement, disant qu’il est illégal de faire payer, mais il estime également qu’il ne semble pas juste de faire payer de l’argent quand il en a « plus qu’eux ». La seule chose qu’il demandera parfois, c’est de l’essence. La procédure de le don de sperme devient parfois compliqué. Tout d »abord, Jones rencontre ses clients, les futurs parents et met la date sur son agenda. Ils l »appellent quand l »ovulation est dans des heures, quand il conduit près de chez eux et fait l’acte à l’intérieur de sa propre camionnette, à l’aide d’une tasse, d’une seringue et d’un sac.

«Je peux dire à quel point ils sont nerveux. Aucun autre donateur ne le fait depuis sa camionnette normalement, ils vont à la porte d’entrée et demandent à utiliser les toilettes », a déclaré Lad Bible citant Jones. Jones, qui offre ses services depuis neuf ans, est lui-même père de trois enfants. . Tout avait commencé avec lui en publiant une annonce sur un site, mais maintenant, il obtient des dizaines de clients simplement grâce à des références. Il est marié depuis 1978, mais ne vit pas actuellement avec sa femme, qui, selon lui, n »est pas à tout heureux de son activité.

La Human Fertilization and Embryology Authority a émis un avertissement médical concernant le travail de Jones, déclarant que tous les patients et donneurs doivent être traités dans une clinique agréée au Royaume-Uni. Leur porte-parole a déclaré que bien qu’il ne relève pas de leur compétence d’empêcher quiconque de prendre leurs propres dispositions concernant le don ou la réception de sperme, ils aimeraient aider les gens à prendre des décisions éclairées à ce sujet.

