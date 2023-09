Le donateur du GOP veut récupérer son argent après que le candidat ait embauché Corey Lewandowski

Et maintenant, en réponse, Odom exige que Landry lui rende son argent et « exhorte[ing] les électeurs de Louisiane à rejeter Landry aux urnes.

Odom, un dirigeant d’une entreprise de construction qui a fait plus de 100 000 $ de dons fédéraux à des candidats et à des groupes alignés sur les Républicains lors des élections de mi-mandat de 2022, a des raisons profondément personnelles pour expliquer son aversion pour Lewandowski. En 2021, Trashelle Odom, alors épouse d’Odom, a allégué que Lewandowski lui avait fait des avances sexuelles non désirées lors d’un dîner de charité à Las Vegas en septembre 2021.

Lewandowski a ensuite été accusé de délit de coups et blessures et, en septembre 2022, il a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs du Nevada. Aux termes de l’accord, le stratège politique a accepté de payer une amende de 1 000 dollars, de suivre une formation en matière de contrôle des impulsions, d’effectuer 50 heures de travaux d’intérêt général et d’éviter les ennuis pendant un an. En échange, Lewandowski n’aurait pas à admettre sa culpabilité.

En cours de route, Lewandowski est resté actif dans la politique républicaine, conseillant plusieurs candidats lors des élections de mi-mandat de 2022. La campagne de Landry a versé à Lewandowski 100 000 $ avant les primaires du 14 octobre, selon les archives des finances de l’État. Les paiements ont été signalés pour la première fois la semaine dernière par le Illuminateur Louisiane.

Pour John Odom, c’en était trop. Dans une déclaration à POLITICO, il s’est dit « profondément déçu et dégoûté par la décision de Jeff Landry d’embaucher Corey Lewandowski ».

Odom a déclaré que Lewandowski était « inapte à servir à quelque titre que ce soit dans une campagne politique » et a ajouté : « J’exhorte Landry à reconsidérer sa décision ».

Odom a demandé à Landry, qui est procureur général de la Louisiane depuis 2016, de restituer « immédiatement » sa contribution et a déclaré qu’il était « évident qu’il n’est pas le genre de leader dont la Louisiane a besoin ».

Une porte-parole de Landry, Kate Kelly, a refusé de dire si la campagne prévoyait de restituer le don d’Odom.

« Notre campagne compte plus de 11 000 donateurs de tous les coins de la Louisiane. Les gens contribuent à nous parce qu’ils en ont assez du système défaillant à Baton Rouge », a déclaré Kelly dans un communiqué. «Nous apprécions tout votre soutien et sommes impatients de travailler pour rendre la Louisiane à nouveau grande.»

Un représentant de Trashelle Odom, non sollicité, a envoyé une déclaration d’elle dans laquelle elle disait qu’elle soutenait Landry et l’encourageait à garder l’argent, dont elle prétendait qu’elle appartenait à la moitié.

« Jeff Landry n’est pas seulement mon ami, mais je crois qu’il a été le procureur général le plus fort d’Amérique », a déclaré Trashelle Odom dans le communiqué. « Il a protégé les enfants et s’est battu pour nos droits individuels. Jeff a vraiment tout mon soutien pour le gouverneur de l’État de Louisiane.

Lewandowski, dans un texte, a fait notez qu’il y a plus de dix ans Odom a plaidé coupable d’avoir émis des chèques sans fonds et a également été arrêté en Louisiane pour violation de « mauvaise utilisation du paiement par contrat ». Il a été accusé par Suzanne Craig, alors procureure adjointe en chef de Twin Falls, dans l’Idaho, d’être un « escroc charismatique » qui a déménagé en Louisiane pour profiter des victimes de catastrophes naturelles.

« Je ne rendrai pas hommage à M. Odom avec une réponse », a-t-il ajouté. « Je permettrai au paroles de Suzanne Craigprocureur adjoint en chef des poursuites pénales, de parler pour lui-même.»

Odom, en réponse, a fait la remarque suivante : « Drôle. Je n’étais pas si méchant lorsque Landry a accepté ma contribution de 100 000 $.

Lewandowski lui-même a déjà fait face à des allégations d’abus contre des femmes et d’agressions. En 2016, il était chargé de batterie après avoir attrapé le bras de la journaliste Michelle Fields lors d’un événement de campagne. Les accusations, qui Lewandowski a initialement démenti (bien que la vidéo soit apparue les soutenant largement) ont ensuite été abandonnés. En 2017, la chanteuse Joy Villa a déposé un rapport de police contre Lewandowski dans lequel elle alléguait qu’il l’avait giflée sur les fesses à deux reprises lors d’une fête de Noël à l’hôtel Trump International à Washington, DC

Odom a fait un don de 100 000 $ à Landry (réparti entre son compte de campagne et son comité d’action politique) en septembre 2021, selon les registres des finances de l’État. L’argent est venu via sa société basée dans l’Idaho, HMH Construction. Landry était procureur général de l’État à l’époque, même si des spéculations circulaient déjà sur une éventuelle candidature à des fonctions supérieures.

Lors du dîner de charité à Las Vegas le même mois où le chèque a été émis, Trashelle Odom a accusé Lewandowski de l’avoir touchée, notamment sur les jambes et les fesses. Elle a déclaré que Lewandowski lui avait dit qu’elle avait un « joli cul », qu’elle l’avait « traquée » dans tout l’hôtel où avait lieu le dîner et lui avait jeté un verre. (John Odom n’était pas présent lors de l’incident présumé. Les Odom ont depuis divorcé.)

Après que les allégations ont fait surface, un porte-parole de Trump a déclaré que Lewandowski « ne sera plus associé au monde Trump ». La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a également abandonné Lewandowksi, avec qui elle avait travaillé en étroite collaboration. Mais les deux semblent être travailler à nouveau ensemble.

La Louisiane a un processus d’élection unique pour le gouverneuravec une primaire dans la jungle suivie d’un second tour élections le 18 novembre. Landry est considéré comme susceptible de sortir de ce premier vote, car il possède une carte d’identité dans tout l’État, le soutien du Parti républicain de Louisiane et le soutien de Trump. S’il obtient 50 pour cent au premier tour, il remportera le siège.

Le gouverneur actuel de l’État, le démocrate John Bel Edwards, a un mandat limité après avoir accompli deux mandats.