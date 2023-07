Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un donateur conservateur multimillionnaire qui a soutenu la campagne à la direction de Boris Johnson a été accusé de « tentative de chantage, de corruption, de corruption et d’argent sale » lors d’un débat à la Chambre des communes.

L’allégation a été portée contre le magnat des télécommunications Mohamed Amersi, qui a fait fortune en Russie, par l’ancien ministre conservateur David Davis en utilisant le privilège parlementaire.

Il a également lancé une attaque étonnante contre les plus grands cabinets d’avocats britanniques, appelant à les « punir » pour « une litanie de tactiques destinées à dissimuler la corruption ».

Il a affirmé que des avocats tels que Carter Ruck, qui représentent M. Amersi, « facilitaient l’intimidation légale par des oligarques malhonnêtes et déshonorants » et d’autres.

M. Davis a exigé de nouvelles mesures pour freiner le stratagème si légal du «lawfare» impliquant un litige stratégique contre la participation publique (SLAPPS), par lequel «des individus aux poches profondes et aux motifs douteux» utilisent les lois britanniques sur la diffamation pour faire taire les lanceurs d’alerte.

Il a qualifié les avocats de Carter Ruck de « cabinet d’avocats pour tout mauvais acteur cherchant à saper et à abuser de la justice britannique ».

M. Davis a déclaré que la lutte juridique de deux ans de M. Amersi avec l’ex-députée conservatrice Charlotte Leslie était un exemple de cette forme d ‘ »abus juridique – une affaire SLAPP classique ».

M. Amersi a perdu une affaire de diffamation contre Mme Leslie plus tôt en juin, a été vivement critiqué par le juge et a accepté de payer tous ses frais.

M. Amersi « a tenté d’intimider, d’intimider et de ruiner financièrement Mme Leslie pour supprimer la vérité », a déclaré jeudi M. Davis aux Communes.

Mme Leslie et M. Amersi se sont disputés après avoir tenté de reprendre un groupe conservateur créé pour promouvoir de meilleurs liens avec le Moyen-Orient. Il l’a poursuivie pour diffamation après qu’elle ait envoyé un dossier sur ses liens russes avec de hauts conservateurs.

M. Davis a déclaré que le juge qui avait radié l’action en diffamation avait « noté qu’Amersi avait proposé d’abandonner sa plainte contre Mme Leslie s’il réussissait et recevait le feu vert pour lancer un groupe rival ».

M. Davis a affirmé qu’il s’agissait « d’une tentative claire de faire chanter le Parti conservateur ». M. Amersi avait lancé des « menaces juridiques » similaires pour faire taire l’ex-ministre du Travail Dame Margaret Hodge, a-t-il ajouté.

M. Davis a déclaré que M. Amersi avait forcé le Kings College de Londres à retirer un rapport sur la corruption internationale rédigé pour eux par Dame Margaret qui révélait la «vérité» à son sujet: «Une longue histoire d’implication dans la corruption, les pots-de-vin et l’achat d’accès aux politiciens.

M. Amersi avait gagné quatre millions de dollars américains dans un accord de 2005 impliquant une société de télécommunications russe « au nom d’une société qu’il savait appartenir secrètement à un puissant allié de Poutine », a déclaré M. Davis. Il a ensuite « utilisé sa fortune pour avoir accès à des personnes puissantes au Royaume-Uni ».

Il comprenait le roi Charles et le Parti conservateur, qui ont reçu 750 000 £ de dons politiques de M. Amersi et de son partenaire russe.

M. Davis a déclaré que le rapport du Kings College de Dame Margaret, que M. Amersi les avait forcés à retirer, affirmait qu’il était « embourbé dans un scandale international ». M. Amersi « a intimidé le Kings College » – et le collège « a capitulé », a déclaré M. Davis. « Cela a effectivement réduit au silence Dame Margaret et supprimé son travail vital dénonçant la criminalité économique et l’argent sale. »

M. Davis a déclaré que les cabinets d’avocats qui utilisaient SLAPPS de cette manière devraient être obligés de payer pour la perte de temps et d’argent public des tribunaux.

Il a énuméré les noms des cabinets d’avocats qui, selon lui, étaient impliqués: « Carter Ruck, CMS, Mishcon de Reya, Skadden, Taylor Wessing, Schillings et Harbottle & Lewis. » Ils avaient « conçu une litanie de tactiques non pas pour promouvoir la justice, mais pour supprimer la vérité ; non pour protéger des réputations mais pour faire taire les critiques légitimes ; non pas pour assurer la responsabilité, mais pour dissimuler la corruption. Ce comportement ne doit pas rester impuni. »

Répondant au nom du gouvernement dans le débat, le ministre de la Justice Mike Freer a approuvé le cri de ralliement de M. Davis selon lequel « nous ne pouvons pas permettre à des individus aux poches profondes et aux motifs douteux d’exploiter notre système judiciaire et de détruire la réputation de la Grande-Bretagne en tant que juridiction de confiance ».

M. Amersi et Carter Ruck ont ​​été approchés pour commentaires.