Le donateur conservateur de Boris Johnson retirera des fonds à moins que les règles de leadership « corrompues » ne changent

Un donateur majeur des conservateurs a menacé de retirer le financement à moins que le parti ne revoie ses règles de direction – qualifiant le processus de «corrompu».

Peter Cruddas, un allié de premier plan de Boris Johnson qui avait fait pression pour qu’il soit sur le bulletin de vote cet été, a appelé à des changements majeurs pour empêcher les futurs premiers ministres conservateurs d’être destitués de la même manière.

Le pair conservateur a déclaré que le processus actuel dirigé par le Comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922 qui permet à une majorité de députés d’évincer un Premier ministre “pue”.

“Si rien ne change, si Boris s’en va et que ça [party] la constitution reste la même, je ne suis pas intéressé [in donating]”, Lord Cruddas, qui a donné plus de 3 millions de livres sterling au parti, dit un Tortue podcast.

Il a ajouté : « Ce n’est pas une affaire personnelle. C’est juste la mauvaise façon de gérer une entreprise. C’est la mauvaise façon de diriger un parti politique et cela va empirer. Je ne peux pas donner au parti – ce qu’ils ont fait à Boris n’est qu’un catalyseur pour que je dise “ça suffit”.

Lord Cruddas a lancé une pétition pour ajouter Johnson au scrutin des membres conservateurs en option aux côtés des prétendants Liz Truss et Rishi Sunak après la démission du Premier ministre en juillet.

Allant plus loin, le pair conservateur a déclaré que la façon dont M. Johnson avait été évincé par des députés de son propre parti était “erronée” et “corrompue”, ajoutant: “Tout cela pue”.

“Il a effectivement été renvoyé de manière constructive par un groupe de députés pour une raison quelconque, mais le problème avec cela est que cela va à l’encontre de l’électorat et il ne peut pas être juste pour un parti politique d’avoir la queue qui remue le chien”, a-t-il déclaré au podcast. .

Affirmant que le Comité des députés conservateurs de 1922 a trop de pouvoir et que les membres du parti n’en ont pas assez, l’allié de Johnson a déclaré : “Vous ne pouvez pas avoir une cabale de députés contrôlant tout, c’est ce que nous avons aujourd’hui.”

Il a ajouté : « Le parti appartient aux membres et je veux que les membres aient davantage leur mot à dire. Je veux dégager le Comité de 1922 du Parti conservateur.

Des sondages récents ont révélé que les membres conservateurs préfèrent toujours Johnson à Sunak ou Truss – qui reste le grand favori pour remporter le concours.

Les sondages successifs indiquent des signes de « nostalgie de Johnson » et de regret face à la disparition politique du Premier ministre face au Partygate, ainsi qu’un manque apparent d’enthousiasme pour l’un ou l’autre de ses successeurs potentiels.

Lord Cruddas a affirmé que le parti conservateur était maintenant en train de s’autodétruire. Il a déclaré: “Ce à quoi vous assistez aujourd’hui, c’est l’autodestruction du Parti conservateur et cela doit changer.”

Le vainqueur de la course sera annoncé le lundi 5 septembre, date de la rentrée parlementaire, par Sir Graham Brady, président du Comité 1922.

Johnson devrait rendre visite à la reine au palais de Buckingham ou à Balmoral pour remettre sa démission le 6 septembre, son successeur faisant le même voyage pour être invité à former un gouvernement.