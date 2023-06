Le donateur conservateur Crispin Odey accusé d’agression sexuelle

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gestionnaire de fonds spéculatifs multimillionnaire Crispin Odey a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes qui ont travaillé avec lui.

Le donateur conservateur, figure de proue du monde financier londonien, fait face à des allégations choquantes selon lesquelles il aurait peloté des membres féminins du personnel et se serait masturbé sur une femme entrepreneur.

Treize femmes qui travaillaient pour Odey Asset Management ou avaient des relations avec M. Odey ont déclaré au Financial Times il les avait maltraités ou harcelés. Huit des femmes allèguent que M. Odey les a agressées sexuellement.

M. Odey serait connu pour avoir embauché des «comtes et des filles» – des hommes formés à Eton et Harrow, les femmes étant principalement employées comme réceptionnistes et dans des postes de secrétariat.

Un cabinet d’avocats représentant M. Odey a déclaré qu’il « avait vigoureusement contesté » les allégations d’inconduite sexuelle, tandis que le gestionnaire de fonds spéculatifs a déclaré au FT que les allégations étaient « des ordures ».

Le journal détaille une série d’incidents présumés entre 1998 et 2021, les femmes souhaitant s’exprimer parce que M. Odey continue de détenir le pouvoir sur les jeunes employées de l’entreprise qu’il a fondée.

Une ancienne réceptionniste a affirmé que M. Odey avait eu de fréquents contacts physiques indésirables, notamment en lui massant les épaules et en lui embrassant le haut de la tête. Elle affirme qu’en juillet 2004, il a tenté de l’embrasser avec force et de lui toucher les seins.

Dans sa lettre de démission du mois suivant, elle a déclaré à Odey Asset Management qu’elle avait reçu « une attention sexuelle non sollicitée de la part de M. Crispin Odey » sous la forme de « massages, baisers, étreintes et commentaires grossiers à caractère sexuel ».

Crispin Odey devant le tribunal de première instance de Hendon en 2021, lorsqu’il a été blanchi pour attentat à la pudeur (Reuters)

Une autre femme, une entrepreneuse invitée au domicile londonien de M. Odey en mars 2013, a allégué qu’il s’était exposé à elle avant de s’enfuir aux toilettes.

Elle a dit au FT que M. Odey est entré dans sa chambre après avoir été invitée à rester et lui a assuré que « rien ne se passera » avant de l’agresser sexuellement. Elle a dit: « Je ne me souviens pas de grand-chose d’autre, sauf que j’ai essayé de simuler quelque chose pour que tout soit fini. »

Plusieurs anciens réceptionnistes ont affirmé que les massages non désirés faisaient partie de son « comportement quotidien ». L’un d’eux a dit : « Tu lui dirais d’arrêter, mais tu ne peux pas simplement le gifler. »

Il était apparemment courant que le personnel conseille aux femmes débutant dans l’entreprise d’éviter de prendre le petit ascenseur de bureau seules avec l’associé fondateur. Les réceptionnistes auraient surnommé M. Odey « la pieuvre ».

M. Odey aurait interrogé le personnel féminin sur leur vie sexuelle et fait des remarques sur leur apparence, leur disant que « les jambes ont l’air incroyables là-dedans ».

Le FT a déclaré avoir parlé à 40 anciens employés d’Odey Asset Management, dont 11 anciens réceptionnistes qui y ont travaillé entre 2003 et 2021. Toutes les réceptions sauf deux ont allégué un comportement abusif de la part de M. Odey.

M. Odey a déjà été accusé d’inconduite sexuelle. En mars 2021, il a été déclaré non coupable d’attentat à la pudeur contre une jeune banquière à son domicile de Londres.

Crispin Odey a été innocenté d’attentat à la pudeur en mars 2021 (Hannah McKay/Reuters)

Les cadres supérieurs du cabinet auraient été conscients des inquiétudes suscitées par le comportement de M. Odey et ont lancé une enquête officielle sur sa conduite en septembre, menée par une équipe juridique interne et un cabinet d’avocats externe, Simmons & Simmons.

Le comité exécutif de l’entreprise aurait tenu une réunion disciplinaire avec leur fondateur en janvier 2021 au cours de laquelle il aurait été informé qu’il s’était comporté de manière inappropriée avec le personnel féminin et aurait reçu un « dernier avertissement écrit ».

Le comité a également remis son rapport à la Financial Conduct Authority (FCA). Les entreprises sont tenues d’informer le chien de garde des mesures disciplinaires impliquant des cadres supérieurs.

Après que M. Odey a été blanchi pour attentat à la pudeur, le comité exécutif aurait lancé une deuxième enquête sur son comportement en octobre 2021, avant de programmer une autre mesure disciplinaire pour décembre 2021.

Mais M. Odey a limogé son comité exécutif et a affirmé qu’il avait reçu de mauvais conseils juridiques, selon le FT.

Deux autres allégations d’inconduite sexuelle datent de la période qui a suivi la fin de l’affaire en mars 2021. Une femme a déclaré qu’il avait tenté de forcer sa langue dans sa bouche et lui avait peloté les seins chez lui dans le Gloucestershire en décembre 2021.

« Sans lui tenir tête, il recommencera et continuera de le faire », a déclaré la femme. « Le nombre d’agressions connues est suffisamment important maintenant que nous sommes en mesure de valider les histoires de chacun et de lui faire face avec la confiance nécessaire pour empêcher son comportement ignoble de continuer. »

En 2020, M. Odey s’est retiré de la direction de l’entreprise qu’il avait fondée pour se concentrer sur la gestion de l’argent, mais en est resté l’actionnaire majoritaire. La société est désormais dirigée par le directeur général Peter Martin.

Les archives de la Commission électorale montrent que le gestionnaire de fonds spéculatifs – qui employait autrefois l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng en tant que consultant – a fait don de plus de 350 000 £ aux conservateurs.

Le pari ferme de M. Odey contre la livre et les obligations d’État sur le marché des gilts à la suite des turbulences liées au mini-budget. « Cela a été utile », a déclaré M. Odey au FT sur sa position courte – mais a rejeté l’idée qu’il avait un quelconque avantage commercial parce que M. Kwarteng travaillait auparavant pour son entreprise.

Le cabinet d’avocats représentant le cabinet de M. Odey a refusé de commenter le FT sur les allégations faites par plusieurs femmes, invoquant la confidentialité. Il a déclaré qu’Odey Asset Management a des politiques anti-harcèlement et « a, à tout moment, respecté toutes ses obligations légales et réglementaires ».

L’indépendant a contacté le représentant légal de M. Odey et Odey Asset Management pour commentaires.