Le don d’une coiffe au pape suscite la condamnation de certains membres des Premières Nations du Manitoba

Certains membres des Premières Nations du Manitoba se disent mécontents que le pape François ait reçu une coiffe en cadeau après ses excuses lundi pour le rôle joué par les membres de l’Église catholique dans le système des pensionnats du Canada.

Après les excuses du pape à Maskwacis, en Alberta, Wilton Littlechild, chef honoraire de la Première nation Ermineskin, a remis au pontife une coiffe. Le pape portait les insignes par-dessus son couvre-chef papal traditionnel jusqu’à ce qu’il soit retiré peu de temps après par un membre de son personnel.

“Pour qu’ils offrent [the Pope] cet objet sacré était décevant », a déclaré Kevin Tacan, gardien du savoir et conseiller spirituel de la nation dakota de Sioux Valley, dans l’ouest du Manitoba.

“C’est devenu une chose de reconnaître le leadership politique, et ce n’est pas censé être ainsi.”

Tacan a déclaré que les coiffes sont traditionnellement gagnées par les membres qui font un travail important au service de la communauté.

“[People] doivent constamment faire leurs preuves. Ils doivent continuer à prouver qu’ils vont dans le futur, qu’ils méritent toujours de l’avoir.”

Kevin Tacan, qui travaille comme conseiller spirituel pour la nation dakota de Sioux Valley, dit qu’il a été déçu quand il a vu que le pape recevait une coiffe. (Walther Bernal/CBC)

Il a également déclaré qu’il existe des protocoles en place pour que les chefs spirituels retirent une coiffe si le destinataire n’a pas respecté son travail.

Tacan a déclaré que parce que des politiciens et d’autres comme le pape ont reçu des objets sacrés autochtones dans le passé, de nombreuses personnes de la nation Dakota pensent que l’importance de la coiffe a été diminuée.

“Les gens ont commencé à dire que la coiffe ne veut plus rien dire, qu’elle a été souillée – souillée par des politiciens et des gens qui la donnent à n’importe qui.”

Protocoles suivis : Phil Fontaine

D’autres ont soutenu l’idée du don.

Phil Fontaine, un survivant des pensionnats qui a été à la fois chef national de l’Assemblée des Premières Nations et grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, a déclaré que Littlechild avait suivi les protocoles en demandant la permission de présenter la coiffe.

“Il est allé voir les anciens. Il est allé voir les dirigeants et a demandé la permission de présenter ce cadeau. Alors [it was] tout à fait conforme à la façon dont ils ont suivi leurs coutumes et leur protocole », a déclaré Fontaine.

Tacan reconnaît que certains, comme Fontaine, soutiennent le don, mais il n’est pas d’accord avec eux.

“Je suppose [the Pope is] le chef pour eux. Mais je ne crois pas que le pape soit le chef pour le reste d’entre nous”, a-t-il dit. “Comment inviter le renard dans le poulailler et dire : ‘OK, tu es le coq en chef ici ?’ Ça ne marche pas comme ça.”

Le gardien du savoir du Dakota et ancien Wanbdi Wakita a déclaré que le type de coiffe à plumes donnée au pape est sacré et provient du Dakota. Ils ne sont traditionnellement fabriqués et donnés que dans des circonstances spécifiques. Les gens doivent gagner chaque plume d’aigle en apportant des contributions notables à la communauté, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un a une vision ou si la communauté décide:” C’est un bon leader, choisissons-le “, ils vont et ils mettent une couverture autour de lui, mettez-lui une coiffe”, a-t-il déclaré. “Ils décideront.”

Il a dit que les sorciers peuvent aussi décider si quelqu’un mérite une coiffure.

“Il sait déjà – il a obtenu l’information de là-haut”, a déclaré Wakita.

Le gardien du savoir de la nation Dakota et ancien Wandbi Wakita affirme que la signification sacrée de la coiffe a été perdue pour de nombreuses personnes. (Travis Golby/CBC)

Il pense que peu de gens comprennent encore la signification de la coiffe.

“Je suis désolé de dire que notre peuple ne comprend pas le caractère sacré de cela. Pas l’importance – le caractère sacré de quelque chose qui vient du Créateur.”

Chance Paupanekis, qui est de la nation Kinosao Sipi Cree (également connue sous le nom de Norway House) dans le nord du Manitoba, a déclaré qu’il était en colère lorsqu’il a vu pour la première fois Littlechild présenter au pape la coiffe.

“Beaucoup de ces objets doivent être gagnés par la cérémonie, par l’engagement”, a déclaré Paupanekis, qui est un défenseur de la récupération culturelle.

Il a déclaré que de nombreux jeunes n’avaient plus accès eux-mêmes à ces objets sacrés ou cérémoniels et qu’ils les regardaient donnés. Les Paupanekis s’inquiètent de l’effet que leurs propres objets culturels leur deviennent inaccessibles.

Chance Paupanekis, qui est de la nation crie Kinosao Sipi, dit qu’il s’inquiète de l’effet sur les jeunes de voir des objets sacrés donnés. (Travis Golby/CBC)

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est comment les jeunes, qui n’ont pas une compréhension approfondie de ces complexités, comment ils vont interpréter cette division”, a déclaré Paupanekis.

“C’est la division. … Cela fait partie de la Doctrine de la découverte”, a-t-il dit – l’édit papal du XVe siècle qui justifiait l’expansion coloniale en permettant aux Européens de revendiquer les terres autochtones comme les leurs.

“Cela fait partie du colonialisme, diviser pour régner. Et nous le voyons. Nous l’avons vu en direct.”

Tacan a déclaré qu’il aurait souhaité qu’il y ait eu une conversation avec la nation Dakota et les dirigeants traditionnels sur la possibilité de donner une coiffe au pape.

“Il est important que nous ayons ces discussions, sinon nous perdrons cette partie de notre histoire”, a-t-il déclaré.

Tacan s’inquiète également des impacts sur les jeunes autochtones.

“J’espère que nos jeunes à l’avenir aspireront toujours à gagner [a headdress],” il a dit.

“J’espère que notre peuple pourra rebondir sur cela et se souvenir… du symbolisme et du but – le véritable but – de [the headdress] était et est.”