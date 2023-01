Le don d’organes provenant de l’aide à mourir est le plus élevé au Canada

Un nombre croissant de patients qui demandent l’aide médicale à mourir demandent à faire don de leurs organes pour une greffe, selon une étude internationale qui a révélé que le Canada effectue le plus de greffes d’organes de patients atteints d’AMM parmi les quatre pays étudiés qui offrent cette pratique.

Le rapport est le tout premier examen de l’utilisation croissante de cette nouvelle pratique dans le monde. L’examen a été réalisé en 2021 et les résultats ont été officiellement publiés en décembre 2022.

«Nous avons vu que tout le monde travaillait dans des directions différentes. Et puis nous avons dit “OK, eh bien, commençons une (discussion) internationale de tous les pays concernés”, a déclaré le Dr Johannes Mulder, médecin et fournisseur d’AMM à Zwolle, aux Pays-Bas, dans une interview avec CTV News.

Les données recueillies pour l’article montrent qu’au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, combinés, 286 bénéficiaires de l’aide à la mort fournissent des organes vitaux à greffer à 837 patients jusqu’en 2021 inclus.

Les médecins au Canada, où l’aide médicale à mourir (AMM) a été décriminalisée en 2016, ont effectué près de la moitié des greffes d’organes dans le monde après l’AMM pour cette période (136), selon la publication.

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé confirment que cette nouvelle source d’organes transplantés représentait 6 % de toutes les greffes de donneurs décédés au Canada en 2021. Certaines greffes, comme celles des reins et du foie, peuvent être effectuées sur des patients vivants. .

“J’étais plutôt fier que le Canada ait si bien réussi en termes de don d’organes par les patients AMM”, a déclaré Arthur Schafer, directeur du Centre d’éthique professionnelle et appliquée de l’Université du Manitoba, dans une entrevue avec CTV News.

Avec plus de 4 000 Canadiens en attente d’une greffe d’organe, dont certains sont en train de mourir, il dit que les chiffres du Canada montrent une forte tendance à transformer la mort en une situation gagnant-gagnant.

“Alors je dis, ‘Bien sur nous.’ C’est une merveilleuse opportunité pour une personne confrontée à la mort de tirer quelque chose d’important de la fin de sa vie », a déclaré Schafer.

TENDANCE AXÉE SUR LES PATIENTS

L’examen international de cette nouvelle pratique a été massivement mené par des patients souffrant de maladies dégénératives irréversibles, comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie de Parkinson.

“Si ce corps m’a abandonné, je pourrais faire quelque chose de bien”, c’est ainsi que Mulder dit que les patients encadrent leur décision.

La patiente canadienne SLA Sharron Demchuk a fait don de ses reins et de ses poumons après son décès médicalement assisté en septembre 2021. Sa famille dit qu’elle a elle-même poussé ses médecins à envisager une façon d’aider les gens après sa mort, devenant ainsi la première au Nouveau-Brunswick à le faire.

« Elle a continué à faire des suivis, à pousser et même si elle n’était pas capable de parler, elle prenait des notes pour mon père. « Voici ce que je veux que vous leur demandiez. Voici ce que je veux que vous disiez », a déclaré sa fille, Darlene Demchuk, à CTV News l’année dernière.

L’un des objectifs du rapport international, dit Mulder, était de partager ouvertement des informations sur la façon dont les pays gèrent cette nouvelle pratique controversée et évolutive, y compris les questions éthiques et logistiques délicates du consentement des patients vulnérables.

« Que devez-vous faire, ou que devez-vous ne pas faire ? Et comment garder l’ensemble du projet entièrement volontaire », a-t-il déclaré à propos de certaines des préoccupations, notant que les patients ne devraient jamais être contraints de choisir l’AMM pour augmenter la disponibilité des organes de donneurs.

C’est une inquiétude partagée par Trudo Lemmens, professeur de droit et de politique de la santé à l’Université de Toronto.

Il souligne des statistiques montrant que plus de 35% des Canadiens décédés par AMM en 2021 estimaient qu’ils étaient “un fardeau pour la famille, les amis ou les soignants” selon un rapport de Santé Canada.

“Je crains que les personnes qui luttent contre un manque d’estime de soi et d’estime de soi puissent être poussées à voir cela comme une opportunité de signifier quelque chose”, a déclaré Lemmens dans un commentaire par e-mail à CTV News.

Alors que d’autres pays comme l’Australie envisagent l’aide médicale à mourir en même temps que les dons d’organes, Mulder affirme que la confiance du public dans cette nouvelle pratique médicale doit être développée et maintenue.

“C’est pourquoi les directives sont nécessaires et doivent également être strictes”, a déclaré le médecin.

POURQUOI LE CANADA CHEF DE FILE MONDIAL EN MATIÈRE DE GREFFE D’ORGANES APRÈS UNE MÉNAGE

«Nos conseils sont fabriqués au Canada et (ils) fonctionnent bien», a déclaré le Dr Sam Shemie, médecin de l’unité de soins intensifs à Montréal et conseiller médical de la Société canadienne du sang, qui a contribué à la création de la feuille de route guidant les travailleurs de la santé au Canada en 2019.

Comme d’autres pays, le Canada exige que la décision soit volontaire. Les donneurs d’AMM donnent leur consentement alors qu’ils sont conscients et compétents. Les directives indiquent que le choix et l’approbation de l’AMM doivent passer en premier. La décision de devenir donneur d’organes ne peut être formalisée que par une équipe de transplantation distincte.

“La première chose est, ‘Avez-vous été accepté?’ Et une fois que vous avez été accepté, c’est votre décision de poursuivre.

“Nous ne dirions jamais, ‘Hey, voulez-vous MAID?’ et, ‘Hé, tu veux être un donneur d’organes ?’ Ce n’est pas éthique », a déclaré Shemie à CTV News, ajoutant que les patients ont également le droit de changer d’avis à tout moment.

Et le Canada a d’autres mesures qui peuvent expliquer son nombre plus élevé de donneurs d’AMM.

Dans d’autres pays, les patients eux-mêmes doivent d’abord évoquer l’idée qu’ils souhaitent faire un don. Mais le Québec et l’Ontario ont décidé d’informer les patients plus tôt.

« Dans notre province, en fait, si la loi dit que si quelqu’un va mourir, vous devriez lui offrir le don d’organes et de tissus, et nous devrions également appliquer cela aux patients atteints d’AMM », a déclaré Shemie à propos de la politique du Québec.

L’autre différence au Canada est basée sur les types de patients recevant l’AMM. Aux Pays-Bas ou en Belgique, il y a une plus grande proportion de patients atteints d’un cancer en phase terminale qui choisissent l’euthanasie. Les personnes atteintes de cancer ne peuvent pas faire de don en raison des risques pour les receveurs d’organes.

Au Canada, les statistiques montrent que 65 % des patients demandant l’AMM ont un cancer.

“Et donc je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes en avance sur le jeu, c’est parce que plus de patients qui demandent l’AMM au Canada sont éligibles pour faire un don parce qu’ils ont des maladies comme la SLA, la sclérose latérale amyotrophique ou la sclérose en plaques”, a déclaré Shemie.

LES ORGANES FONCTIONNENT BIEN

L’examen international montre également que malgré les craintes que le cocktail de médicaments utilisés pour l’aide à mourir puisse endommager les organes, des études menées dans le monde entier et ici au Canada montrent qu’ils ne sont pas endommagés et fonctionnent très bien après la transplantation.

Une étude ontarienne sur des receveurs de rein a révélé que huit des neuf reins de donneurs d’AMM ont commencé à fonctionner normalement presque immédiatement après la greffe, les patients évitant ainsi la nécessité d’une dialyse, même temporaire.

“Certaines des fonctions de ces organes étaient presque aussi bonnes que celles des organes de donneurs vivants”, a déclaré le Dr Patrick Luke, auteur de l’étude et codirecteur du programme de transplantation d’organes multiples au London Health Sciences.

“En ce qui concerne nos patients greffés, jusqu’à présent, tout a été très positif”, a-t-il déclaré à CTV News.

Des études sur les transplantations pulmonaires ont montré un succès similaire, les scientifiques étudiant maintenant l’utilisation potentielle d’autres tissus, y compris les cellules des îlots, pour traiter les personnes atteintes de diabète grave.

DE LA MAISON À L’HÔPITAL

Le Canada est également à l’avant-garde d’une autre tendance émergente.

Jusqu’à récemment, seuls ceux qui acceptaient d’avoir une mort médicalement assistée à l’hôpital pouvaient faire don de leurs organes. C’était plus facile et plus sûr pour les chirurgiens pour le prélèvement et la transplantation.

Selon les données de Santé Canada, 44,2 % des prestations d’AMM au Canada ont eu lieu à domicile.

Le rapport montre qu’il y a maintenant huit cas documentés dans le monde où des prestataires ont proposé la mort assistée au domicile du patient. Cinq d’entre eux se trouvaient au Canada.

Le bénéficiaire de l’AMM reçoit les médicaments à domicile, puis est transporté en ambulance vers un hôpital voisin pour que la procédure soit terminée et que les organes soient prélevés.

Le Dr Shemie a décrit le cas d’un patient en Ontario, disant qu’« avec beaucoup d’aide des ambulanciers paramédicaux du service d’incendie… nous avons pu faciliter cela ».

Mais il existe des différences entre les pays quant à la façon de procéder et aux médicaments à utiliser.

En fait, le Canada met actuellement à jour son protocole, maintenant soumis pour publication au Journal de l’Association médicale canadienne, et le Dr Shemie dit qu’il sera partagé avec d’autres pays envisageant d’étendre l’aide médicale à mourir et la transplantation d’organes.

C’est le genre d’ouverture et de transparence que le Dr Mulder envisage.

“Ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous voulions publier ce document maintenant, et espérons que chaque hôpital et chaque juridiction le prendront comme point de départ pour rédiger des protocoles éthiquement solides”, a-t-il déclaré.