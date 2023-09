Le don de lait maternel peut sauver des vies. Ces mamans québécoises incitent les autres à intensifier leurs efforts

Lorsque Sounithtra Vongsaphay, enceinte, a commencé à avoir des contractions à 27 semaines, elle a pensé que c’était impossible.

Son premier enfant ne pouvait en aucun cas arriver presque trois mois plus tôt.

Mais en 2017, après que le personnel d’un hôpital de Montréal ait réussi à retarder son travail d’une semaine supplémentaire, l’inévitable s’est produit.

« Mon fils William a décidé de nous rencontrer plus tôt », a déclaré Vongsaphay, désormais capable de plaisanter sur la gravité de la situation.

« Il est né à 28 semaines. Même sa chambre n’était pas encore prête. »

Le corps de Vongsaphay non plus.

Comme beaucoup de mères qui accouchent prématurément, Vongsaphay ne produisait pas encore de lait maternel.

Mais cette source de nutrition peut faire la différence entre la vie et la mort d’un nourrisson. C’est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’entérocolite nécrosante (ECN), une infection gastro-intestinale potentiellement mortelle à laquelle les prématurés sont nés. avant 32 semaines sont particulièrement vulnérables.

ÉCOUTER | Vongsaphay partage son histoire :

Aube Montréal9h04Pourquoi Héma-Québec souhaite que vous donniez votre lait maternel L’animateur de Daybreak Sean Henry s’entretient avec Sounithtra Vongsaphay, une mère qui a utilisé la Banque publique de lait maternel et avec Josée Larivée, porte-parole d’Héma-Québec.

Incapable de produire le sien, la mère de Westmount, une banlieue insulaire de la ville, a reçu du lait maternel provenant de la seule banque de lait maternel du Québec.

Vongsaphay a surmonté son scepticisme initial et a utilisé le lait de la banque pendant quatre semaines. Elle remercie la générosité d’autres mamans québécoises d’avoir sauvé la vie de son fils.

« William se porte très bien en ce moment », a-t-elle déclaré à propos de son joyeux enfant de six ans, qui tapait dans un ballon de football et grimpait au sommet d’un terrain de jeu jeudi après-midi.

« Je ne pense pas qu’il serait en aussi bonne santé sans le lait que nous avons reçu. »

La banque recherche 100 donateurs par mois

Selon Héma-Québec, environ 1 000 bébés prématurés bénéficient chaque année de la générosité des mères qui partagent leur surplus de lait avec sa Banque publique de lait maternel.

Mais l’agence affirme que maintenir un flux constant de donateurs constitue un défi.

«Cela est dû à la nature du don, bien sûr», a expliqué Josée Larivée, porte-parole d’Héma-Québec.

« Les mères ne produisent pas de lait pendant longtemps, donc le processus finit par s’arrêter. »

Selon Héma-Québec, environ le tiers des mères qui accouchent prématurément ont de la difficulté à produire suffisamment de lait pour nourrir leur bébé. (Radio-Canada)

L’asbl s’emploie donc à recruter 100 nouvelles mamans par mois afin de récolter 4 000 litres de lait maternel par an pour répondre à la demande. Le lait est donné aux bébés nés à 32 semaines ou moins.

«On le pasteurise, on l’analyse puis on le stocke et on le distribue aux unités néonatales des hôpitaux partout au Québec», a expliqué Larivée.

Seules les mères de bébés de moins d’un an peuvent faire un don à la banque, car le lait maternel finit par ne plus contenir les nutriments dont les prématurés ont besoin.

Tout comme pour le don de sang, les donneurs doivent également passer par un processus de sélection. Par exemple, les donneurs doivent être non-fumeurs et en bonne santé.

« Si vous avez un bébé en bonne santé dans vos bras et que vous produisez du lait, vous pouvez essayer », a déclaré Larivée, affirmant que même 15 millilitres font une différence.

« Ce ne sont que quelques gouttes à partager, et cela peut sauver une vie. »

« Partagez cet or liquide », déclare le donateur

Pascale Bourdages, mère de deux enfants de Lévis, au Québec, a commencé à donner son lait maternel après avoir vécu l’horreur de se demander si son enfant vivrait ou mourrait.

Au cours de sa deuxième grossesse, son fils Raphaëlle, maintenant âgé de cinq mois, a reçu un diagnostic erroné de trisomie 18, également connue sous le nom de syndrome d’Edwards, une maladie génétique grave avec un taux de mortalité élevé chez les nourrissons.

« Il nous a fallu 10 jours avant d’avoir des nouvelles de [the] diagnostic erroné », a déclaré Bourdages. « Donc pendant 10 jours, nous étions à la maison en train de pleurer et de nous demander quel serait notre avenir avec notre bébé, et à un moment donné, j’ai décidé que quoi qu’il arrive, je donnerais mon lait. « .

Pascale Bourdages photographiée avec son fils Léonard, âgé de trois ans, et son fils Raphaëlle, âgé de cinq mois, un nom qui signifie à juste titre «Dieu guérit», dit Bourdages. (Proposé par Pascale Bourdages)

Avec son fils en bonne santé désormais à ses côtés, Bourdages tire jusqu’à trois litres par jour – bien trop pour qu’il puisse manger. Alors chaque jour, elle met de côté son surplus pour Héma-Québec. Elle donne également son lait à une mère atteinte d’un cancer du sein et à son bébé de cinq semaines.

« Je trouve que c’est vraiment sympa qu’il partage son lait », a plaisanté Bourdages à propos de l’approvisionnement de son fils.

Elle dit que le processus de don est également très simple. « Le plus dur, c’est de stériliser les pompes. »

REGARDER | Une mère québécoise explique pourquoi elle donne son lait maternel :

Une mère québécoise explique pourquoi elle donne son lait maternel Pascale Bourdages, mère de deux enfants de Lévis, au Québec, décrit l’impact que même un peu d’« or liquide » peut avoir sur un nourrisson et sa mère.

Héma-Québec met à la disposition des mères des biberons stériles pour recueillir leur lait maternel, qu’elles congèlent ensuite.

L’agence envoie un coursier pour récupérer les bouteilles dans les résidences de la grande région de Montréal et de Québec. Il existe également des points de dépôt dans diverses régions du Québec.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire ce que cela faisait de lui donner du lait maternel pour aider les nouveau-nés, elle a répondu qu’il était difficile de trouver les mots pour l’expliquer.

« C’est un sentiment très fort en moi que ce que je fais est pour le mieux parce que… les gens comprennent que donner du sang, c’est donner la vie, mais pour les bébés, donner du lait, c’est aussi la vie », a-t-elle déclaré.

Mme Bourdages affirme que même si le processus de stérilisation peut parfois s’avérer fastidieux, elle a exhorté les gens à « partager cet or liquide ».

« En tant que maman, vous savez déjà ce que cela signifie de se donner pour quelqu’un », a-t-elle déclaré. « Et juste ce tout petit peu d’or liquide peut aider l’enfant de quelqu’un d’autre.

« Tu serais tellement reconnaissante envers quelqu’un qui ferait ça pour ton bébé. »