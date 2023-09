Le dominicain Bartolo Colón se souvient de son passage avec les Mets avec des anecdotes amusantes : « J’ai beaucoup frappé et mon casque tombait toujours » | L’impression des États-Unis

Trois saisons ont suffi au Dominicain Bartolo Colón se fera aimer des fans des New York Mets, un sentiment devenu réciproqueau point que l’ancien lanceur a décidé que ce serait l’équipe avec laquelle il annoncerait sa retraite des ligues majeures.

Colón a joué avec les Mets entre 2014 et 2016, apportant de la joie aux fans, non seulement en raison de sa grande façon de lancer malgré ses presque 40 ans à l’époque, mais aussi parce que Comme c’était amusant d’avoir son tour au bâton alors que les lanceurs frappaient encore dans la Ligue nationale, c’est ainsi que l’homme de la République Dominicaine s’en souvient.

«C’était plutôt quand je frappais, je frappais toujours beaucoup et je laissais toujours tomber « la noix de coco », comme on dit. (…) Les fans ont aimé ça ; Voilà pourquoi [gané] plus de renommée avec eux », a déclaré le lanceur à MLB.com, à propos du facteur qui l’a amené à être si aimé dans la Big Apple.

Bartolo Colón a réussi le seul home run de sa carrière dans l’uniforme des Mets. Crédit : Jennifer Stewart | Getty Images

La renommée que Law a acquise grâce à son style de jeu particulier était telle qu’il a commencé à être reconnu dans les rues de New York lorsqu’il sortait sans uniforme et, Même s’il a pris le temps de prendre des photos avec les fans, il n’a pas manqué l’occasion de leur faire une blague.

« Parfois, je sortais comme ça dans la rue habillé en civil et ils me disaient « Êtes-vous Bartolo Colón ? J’ai dit « non, je suis le frère », et ils m’ont laissé marcher, mais ensuite je leur ai dit que c’était moi.…et là, il a pris des photos de moi, des bals signés, des cartes postales », se souvient celle aussi connue sous le nom de « Big Sexy ».

Bartolo Colón a joué 21 saisons dans les ligues majeures réparties en 11 organisations, cependant, les Mets étaient l’une de celles avec lesquelles il se sentait le plus à l’aise et cela l’a amené à les choisir pour annoncer sa retraite du baseball il y a quelques semaines. .

«Je pouvais choisir l’équipe que je voulais. [para] se retirer et Depuis que je suis ici à New York, je suis resté avec les Mets, parce qu’ils sont plus proches de moi« , il a déclaré.

A lire aussi :

– Adieu à « Big Sexy » : le dominicain Bartolo Colón prend sa retraite des ligues majeures avec les Mets de New York [Videos]– Brooks Robinson, le meilleur joueur de troisième but de l’histoire de la Major League, est décédé à 86 ans

– Les Yankees et les Mets se sont retrouvés sans séries éliminatoires malgré leurs masses salariales les plus élevées de toutes les ligues majeures.