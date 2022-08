Le dominant Nitu Ghanghas assure la première médaille de l’Inde en boxe

La jeune boxeuse indienne Nitu Ghanghas a produit un spectacle dominant lors de son combat de quart de finale féminin de 48 kg contre Nicole Clyde d’Irlande du Nord et a assuré la première médaille de l’Inde en boxe. La jeune femme de 21 ans n’a montré aucune pitié à son adversaire Clyde alors qu’elle a finalement pris sa retraite après le 2e tour pour faciliter les choses pour la boxeuse indienne qui a remporté le combat par ABD (Abandon) aux Jeux du Commonwealth de 2022 mercredi.

Nitu avait l’air confiante avec son langage corporel lorsqu’elle est entrée sur le ring et n’a pas beaucoup transpiré pour surclasser la boxeuse nord-irlandaise lors des deux premiers tours. Clyde a jeté l’éponge au troisième et dernier tour du combat des quarts de finale.

Le spectacle impitoyable de Nitu mercredi a fait d’elle une favorite instantanée pour décrocher la médaille d’or dans la catégorie des 48 kg maintenant.

Née dans le village de Dhanana dans le district de Bhiwani, dans l’Haryana, elle a essayé la boxe pour la première fois à l’âge de 12 ans et après cela, son père est devenu le plus grand soutien de sa carrière. Le père de la jeune femme de 21 ans voyageait avec elle à l’entraînement du club Bhiwani et a dû prendre un congé de 3 ans de son emploi au gouvernement sans solde.

La jeune boxeuse a rendu son père fier à un jeune âge en devenant deux fois champion du monde de la jeunesse et en remportant une médaille d’or aux championnats asiatiques de la jeunesse.

Elle a subi une blessure à la main qui l’a exclue du jeu pendant quelques années, mais cela ne l’a pas empêchée de réaliser de grands rêves. Nitu s’est entraînée dur après s’être remise de sa blessure et maintenant elle a cimenté sa place dans les demi-finales du CWG 2022 et assuré une médaille pour l’Inde.

Quatre boxeurs indiens Lovlina Borgohain, Nikhat Zareen, Ashish Kumar et Mohammad Hussamuddin participeront à leurs combats de quart de finale plus tard dans la journée.

