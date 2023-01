Le dominant Djokovic se qualifie pour la finale de l’Open d’Australie (VIDEO)

La star serbe reste sur la bonne voie pour un 22e titre record du Grand Chelem

L’histoire attend une fois de plus le grand tennisman serbe Novak Djokovic après avoir battu avec force l’Américain Tommy Paul vendredi pour se qualifier pour une nouvelle finale de l’Open d’Australie.

Djokovic rencontrera le Grec Stefanos Tsitsipas lors de l’affrontement de dimanche à la poursuite de ce qui serait un dixième titre Down Under, avec une victoire le mettant également à égalité avec son rival espagnol Rafael Nadal dans les enjeux de tous les temps du Grand Chelem, avec 22 victoires.

Le spécialiste de l’Open d’Australie, Djokovic, a rugi hors des blocs dans le premier set, prenant une avance de 5-1 avant qu’une brève discussion avec l’arbitre sur l’utilisation de serviettes ne semble étouffer son élan, et a conduit à ce que son service soit cassé deux fois pour niveler rapidement. les scores à 5-5.

C’était aussi bon que possible pour l’Américain. Paul a pris une avance de 30-0 lors de son prochain jeu de service, seulement pour que Djokovic se remette en marche et prenne la tête – prenant le premier set 7-5.

À partir de là, tout était comme d’habitude pour le Serbe – qui a enregistré sa 27e victoire consécutive à l’Open d’Australie, battant un record détenu par Andre Agassi.

Djokovic, qui n’a jamais perdu une finale à l’Open d’Australie, s’est frayé un chemin vers un autre lorsqu’il a remporté le deuxième set 6-1 et a de nouveau rencontré peu de résistance dans le troisième pour remporter le set – et le match – avec un score de 6- 2 en un peu plus de 2 heures et 20 minutes sur le court.

“J’ai de bons souvenirs d’il y a 15 ans, mais je n’aurais pas imaginé que les choses se passeraient comme elles l’ont fait. Je suis tellement béni et reconnaissant, je m’émerveille et chéris chaque instant“, a déclaré Djokovic par la suite.

“[My level is] super, c’est parfait. C’est 110% », a-t-il ajouté, ne ressentant apparemment pas les effets d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait troublé plus tôt dans le tournoi.

“Stefanos, à dans deux jours !

“Je suis super béni et reconnaissant…”@DjokerNole a rendu hommage à l’équipe derrière son succès phénoménal à la veille d’une autre finale du Grand Chelem. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/lBy5XZh8pK — #AusOpen (@AusOpen) 27 janvier 2023

“Bien sûr, vous n’êtes pas aussi frais qu’au début, mais nous avons consacré beaucoup d’heures tout au long de l’intersaison à la forme physique pour être en assez bonne condition pour jouer au meilleur des cinq.

“Je sais ce qu’on attend de moi. L’expérience aide, mais sur le terrain, d’instant en instant, c’est une grande bataille avec vous-même et votre adversaire. Vous pouvez sentir les longs rallyes; nous avions tous les deux les jambes lourdes. J’ai tenu mes nerfs à la fin du premier set; ce fut un moment clé où j’ai commencé à balancer davantage le ballon.”

L’accession de Djokovic à la finale intervient un an après son expulsion controversée d’Australie à la suite d’une dispute de vaccination avec les autorités australiennes de l’immigration.

Il a d’abord été suspendu d’entrer en Australie pour une période de trois ans, bien que cette peine ait été annulée en novembre.

La famille Djokovic a fait l’objet de plus de drames hors du terrain cette semaine, cependant, après que le père de Novak, Srdjan Djokovic, ait refusé d’assister au match de demi-finale de son fils après avoir été photographié en compagnie de supporters battant le drapeau tricolore russe après la victoire de Djokovic mercredi contre la Russie. Andreï Roublev.

L’affichage du drapeau russe a été interdit par les responsables de Tennis Australia plus tôt dans le tournoi.