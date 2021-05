Le dominant Anthony Davis conduit les Lakers de Los Angeles à être contrarié par la visite des Phoenix Suns | Nouvelles de la NBA

Les 42 points et 12 rebonds d’Anthony Davis, ainsi que les 13 tirs des Lakers à trois points, ont dépassé les Phoenix Suns lors d’une victoire de 123-110 dimanche soir à Los Angeles.

Résultats NBA de dimanche soir Phoenix Suns 110-123 Lakers de Los Angeles New York Knicks 106-100 Clippers de Los Angeles Miami Heat 130-124 Boston Celtics Atlanta Hawks 117 – 118 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 124 – 97 Cleveland Cavaliers Pélicans de la Nouvelle-Orléans 112-110 Charlotte Hornets Chicago Bulls 108-96 Pistons de Détroit Oklahoma City Thunder 98 – 126 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 128-96 Orlando Magic

Phoenix Suns 110-123 Lakers de Los Angeles

















1:41



Faits saillants des Phoenix Suns contre les Lakers de Los Angeles lors de la 20e semaine de la NBA.



Los Angeles (38-30) a évité le balayage de la saison de trois matchs par Phoenix (48-20) et est resté un match derrière les Portland Trail Blazers pour la sixième place du classement de la Conférence Ouest avec quatre matchs à jouer.

Les Suns sont maintenant à deux matchs derrière l’Utah (50-18) au sommet de la Conférence de l’Ouest avec seulement quatre matchs à jouer.

Les Lakers, qui avaient perdu huit de leurs 10 matchs précédents, étaient sans LeBron James, Kyle Kuzma et Dennis Schroder.

Cameron Payne a obtenu un sommet en carrière de 24 points sur 9 tirs sur 10 depuis le terrain, dont 4 sur 5 à trois points. Chris Paul a récolté 13 points et 10 passes et Devin Booker a terminé avec 21 points, mais il n’a réussi que 5 des 14 tirs du terrain et a raté sa seule tentative de trois points.

Phoenix, qui n’a jamais mené, a réduit l’avance à 78-67 avec 4:14 à faire au troisième quart, mais un 3 points de McLemore et deux lancers francs et un tir de Davis a poussé l’avance à 85-68 environ une minute. plus tard.

Phoenix a effectué 12 de leurs 13 premiers tirs du quatrième quart pour réduire l’avance à 115-108 avec 3:57 à jouer, mais les Suns n’ont ensuite fait qu’un seul tir de plus en sept tentatives, ont réalisé un chiffre d’affaires et Jae Crowder a été sifflé pour une technique. faute à tous, mais terminer le match pour les Lakers.

New York Knicks 106-100 Clippers de Los Angeles

















1:50



Faits saillants des New York Knicks contre les LA Clippers lors de la semaine 20 de la NBA.



Soutenus par le tir à 3 points de Reggie Bullock et la capacité de jeu de Derrick Rose, les New York Knicks ont dépassé les Los Angeles Clippers 106-100 au Staples Center.

Rose a mené les Knicks avec 25 points et huit passes décisives sur le banc. Bullock a terminé avec 24 points sur un tir de 5 en 12 derrière l’arc. RJ Barrett a ajouté 18 points et sept rebonds et Julius Randle a récolté 14 points et 14 rebonds.

Kawhi Leonard a mené les Clippers avec 29 points, quatre rebonds et trois passes, mais a eu du mal à trouver son coup de feu, terminant 9-en-26 (34,6%) sur le terrain.

Paul George a contribué 18 points et huit rebonds, tandis que Reggie Jackson a totalisé 12 points. Nicolas Batum a ajouté 13 points sur le banc.

Avec cette victoire, New York (38-30) est resté la tête de série n ° 4 de la Conférence Est, poussant son record à 3-2 lors d’un voyage sur la route de six matchs qui se termine par un match contre les Lakers de Los Angeles mardi.

Les Clippers (45-23) ont maintenu leur emprise sur la tête de série n ° 3 de la Conférence de l’Ouest avec la défaite, un match devant la tête de série n ° 4, les Denver Nuggets (44-24).

Miami Heat 130-124 Boston Celtics

















2:00



Faits saillants du Miami Heat contre les Boston Celtics lors de la 20e semaine de la NBA.



Jimmy Butler a terminé en force avec 22 de ses 26 points en seconde période alors que le Miami Heat renforçait son emprise sur la sixième tête de série de la Conférence Est avec une victoire de 130-124 sur l’hôte Boston Celtics.

Bien que Butler n’ait que quatre points à la mi-temps, le Heat a réussi à construire une avance de 26 points pour aider à retenir la poussée de Boston au quatrième trimestre. Butler a également contribué 11 passes et huit rebonds.

Duncan Robinson a marqué 22 points, Bam Adebayo en a ajouté 20 et Trevor Ariza a marqué tous ses 19 points sauf deux en première mi-temps pour le Heat.

Miami (37-31) mène Boston (35-33) de deux matchs pour la tête de série finale dans l’Est, ce qui garantit d’éviter le tour de Play-In. Les équipes se rencontreront pour un deuxième match consécutif à Boston mardi soir.

Evan Fournier a marqué un sommet de 30 et Jayson Tatum en a ajouté 29 pour les Celtics. Kemba Walker a totalisé 18 points tandis que Marcus Smart et Aaron Nesmith ont marqué 16 points chacun.

Boston était sans l’attaquant des étoiles Jaylen Brown, qui a raté son troisième match consécutif en raison d’une entorse à la cheville droite qu’il a subie dimanche dernier contre Portland.

Dallas Mavericks 124 – 97 Cleveland Cavaliers

















1:50



Faits saillants des Dallas Mavericks contre les Cleveland Cavaliers lors de la 20e semaine de la NBA.



Tim Hardaway Jr. a marqué 25 points en frappant sur 7 de ses 11 tirs à 3 points alors que les Dallas Mavericks en pleine expansion ont battu l’hôte Cleveland Cavaliers 124-97 dans le deuxième match d’un set aller-retour entre les deux équipes.

Les Mavericks (40-28) ont gagné pour le quatrième match consécutif et sont les 12 meilleurs matchs de la saison sur 0,500. Dallas est resté à la cinquième place de la Conférence Ouest, déplaçant un match devant Portland inactif au classement avec quatre matchs à jouer.

Josh Richardson a ajouté 20 points pour les Mavericks, et Luka Doncic en a marqué 15 avant d’être expulsé au début du troisième quart. Doncic a été éjecté 1:55 dans le troisième pour une faute flagrante 2 contre Collin Sexton des Cavaliers lors d’une mêlée pour un rebond. Jalen Brunson a marqué 13 points et Dwight Powell 12.

Sexton a mené Cleveland avec 24 points tandis que Mfiondu Kabengele a marqué pour 14, Brodric Thomas a marqué 13 points, Isaac Okoro a ajouté 12 et Damyean Dotson a contribué 10 points. Les Cavaliers en désavantage numérique (21-47) ont perdu leur 10e match consécutif, égalant leur plus long dérapage de la saison.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 112-110 Charlotte Hornets

















2:11



Faits saillants des pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Hornets de Charlotte lors de la 20e semaine de la NBA.



Eric Bledsoe a marqué 24 points dimanche soir alors que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont réussi un match serré à Charlotte, battant les Hornets 112-110 pour garder leurs espoirs minces en séries éliminatoires tout en gardant Charlotte en attente.

Une victoire aurait décroché une place dans la ronde de Play-In en séries éliminatoires pour les Hornets (33-35), qui sont à la huitième place de la Conférence Est.

La Nouvelle-Orléans occupe la 11e place de la Conférence Ouest, un match et demi derrière San Antonio, 10e, et la dernière place pour le Play-In. Les Pélicans ont quatre matchs à jouer tandis que les Spurs ont cinq matchs à jouer.

Jaxson Hayes a terminé avec 18 points sur le banc pour la Nouvelle-Orléans, tandis que James Johnson a récolté 17 points et Alexander-Walker et Naji Marshall ont chacun terminé 13, avec 12 de Lonzo Ball.

Pour les Hornets, Rozier a terminé avec 43 points, dont 24 en première mi-temps. LaMelo Ball a marqué 22 points, le réserviste Cody Zeller a récolté 17 points et PJ Washington a récolté 14 points et 12 rebonds pour Charlotte, qui était de 3 en 8 sur des tirs fautifs en deuxième mi-temps.

Les Pélicans étaient sans l’attaquant Zion Williamson, qui marque en moyenne 27 points par sortie, pour le deuxième match consécutif en raison d’une blessure à un doigt.

Chicago Bulls 108-96 Pistons de Détroit

















1:51



Faits saillants des Chicago Bulls contre les Detroit Pistons lors de la 20e semaine de la NBA.



Nikola Vucevic a enregistré un double-double avec 29 points et 16 rebonds, Zach LaVine a ajouté un sommet de 30 points dimanche soir alors que les Chicago Bulls menaient pendant toutes les secondes sauf les premières secondes en affichant une victoire de 108-96 sur l’hôte Detroit Pistons.

Chicago (29-39) a utilisé un solide effort défensif pour maintenir en vie ses faibles perspectives de participer au tournoi de Play-In de la Conférence de l’Est, passant à 2,5 matchs derrière l’Indiana avec quatre matchs à jouer dans la saison régulière des Bulls.

En plus de son record de pointage, LaVine a récolté six passes. Coby White a ajouté 21 points, dont 5 sur 11 prises de vue au-delà de la ligne des 3 points. Lauri Markkanen a contribué à la défensive de Chicago en sortant du banc pour enregistrer trois interceptions et sept rebonds.

Killian Hayes a enregistré des sommets en carrière de 21 points et sept rebonds pour accompagner ses huit passes décisives pour Detroit, mais a également commis sept des 13 revirements des Pistons. Ses camarades recrues Saddiq Bey (20 points) et Isaiah Stewart (19 points) ont tiré 5 sur 10 et 3 sur 7 au-delà de l’arc à 3 points.

Oklahoma City Thunder 98 – 126 Sacramento Kings

















1:51



Faits saillants du Thunder d’Oklahoma City contre les Kings de Sacramento lors de la 20e semaine de la NBA.



Maurice Harkless et Terence Davis ont marqué 18 points chacun pour mener les Sacramento Kings à une victoire de 126-98 à domicile contre le Thunder d’Oklahoma City.

Les Kings ont gardé leurs faibles espoirs de faire vivre le tournoi Play-In avec la victoire, leur cinquième en six matchs. Sacramento est à 2,5 matchs derrière San Antonio pour la 10e place de la Conférence Ouest avec quatre matchs à jouer. Les Spurs, qui ont cinq matchs à jouer, détiennent le bris d’égalité.

Le Thunder a perdu sept matchs consécutifs et 24 de ses 26 derniers.

Les Kings (30-38) ont inscrit sept joueurs à deux chiffres, dont 15 chacun par Richaun Holmes et Wright.

Darius Bazley a mené Oklahoma City (21-48) avec 18 points tandis que Jaylen Hoard avait un sommet en carrière de 16.

Minnesota Timberwolves 128-96 Orlando Magic

















1:48



Faits saillants des Timberwolves du Minnesota contre Orlando Magic lors de la 20e semaine de la NBA.



Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell avaient chacun 27 points pour mener les Timberwolves du Minnesota à une victoire de 128-96 sur l’hôte Orlando Magic.

Les Timberwolves (21-47) ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives et se sont améliorés à 7-5 au cours de leurs 12 derniers matchs. Le Magic (21-47) a perdu sa troisième consécutive dans sa finale à domicile et est allé 11-25 à Orlando cette saison.

Towns, qui a également eu neuf rebonds et quatre passes décisives, a aidé à relancer les Timberwolves alors qu’ils utilisaient une course précoce pour submerger le Magic et les battre 74-44 à la mi-temps. Russell a également obtenu huit passes et six rebonds.

L’avance du Minnesota est passée à 43 points dans les cinq premières minutes du troisième quart.

Dwayne Bacon a fourni quelques faits saillants pour Orlando avec 18 points sur 7 tirs sur 12, tandis que RJ Hampton a marqué 19 points sur le banc.

Les Wolves n’ont pas eu besoin de beaucoup de points de la part de la recrue Anthony Edwards, mais il a enregistré un autre double-double avec 16 points et 10 rebonds pour accompagner cinq passes décisives. Ricky Rubio a ajouté 18 points pour les Wolves.