Le domicile de Tee Grizzley à Los Angeles atteint 1 million de dollars en bijoux et en espèces

La maison de Tee Grizzley dans la vallée de San Fernando a été la cible d’un vol, et les voleurs se sont enfuis avec plus d’un million de dollars en bijoux et des tonnes d’argent.

La semaine dernière, PnB Rock a été tué à Los Angeles alors qu’il mangeait au Roscoe’s Chicken and Waffles, déclenchant des opinions et des prises de conscience que le crime à Los Angeles est bien réel. PnB Rock était en ville pour assister au mariage de son collègue rappeur et ami réel Tee Grizzley qui a partagé des photos avec PnB quelques heures avant son meurtre.

La maison Porter Ranch de Tee Grizzley a été cambriolée pour 1 million de dollars en bijoux et en espèces.

Pas même une semaine avant de perdre son ami proche Tee Grizzley a lui-même été impliqué dans un vol avant son mariage selon TMZ. Selon les forces de l’ordre, les voleurs ont brisé une fenêtre de sa maison et volé 1 million de dollars de bijoux au rappeur. Les voleurs se sont également enfuis avec une somme d’argent non divulguée, mais le montant semble assez élevé. Heureusement, personne n’était à la maison au moment du vol. Beaucoup de choses à gérer au milieu de la planification et de l’exécution d’un mariage. Espérons que Tee puisse profiter de son nouvel événement de vie dans une certaine mesure, même avec tout le chaos qui l’entoure. Ironiquement, il a sorti son dernier single “Robbery Pt. 4” il y a quelques jours.