Le domicile de Shilpa Shetty perquisitionné par la branche criminelle de Mumbai

Vendredi, une équipe de la Mumbai Crime Branch s’est rendue au domicile de l’actrice Shilpa Shetty pour effectuer un raid.

Pendant ce temps, un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi le mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet dans le cadre d’une affaire liée à la production de films pornographiques.

La police de Mumbai a présenté vendredi le mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, et son associé Ryan Thorpe, devant le tribunal d’instance pour une nouvelle garde à vue pendant sept jours. La police de Mumbai a déclaré à la Cour qu’elle soupçonnait que l’argent gagné grâce à la pornographie avait été utilisé pour des paris en ligne.

« C’est pourquoi les transactions entre le compte bancaire Yes de Raj Kundra et le compte United Bank of Africa doivent faire l’objet d’une enquête », a déclaré la police de Mumbai à la Cour.

Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles lundi soir. La police de Mumbai a informé mardi que la cellule des biens de sa branche criminelle avait jusqu’à présent arrêté un total de 11 personnes, dont Kundra pour leur implication présumée dans le crime. « Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet, », avait déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et l’utilisation d’applications.