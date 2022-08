Le domicile de Donald Trump à Mar-A-Lago perquisitionné par le FBI pour des documents secrets

Hier après-midi, le cycle des nouvelles a reçu des médicaments améliorant les performances, alors que la nouvelle a annoncé que la maison de Donald Trump en Floride, Mar-A-Lago, avait été perquisitionnée par le FBI et nous devons dire que c’était délicieux de le voir paniquer en temps réel.

L’orangeman a publié une déclaration désespérée, pointée du doigt, paranoïaque et décousue dans les instants qui ont suivi son interaction totalement légale et complètement justifiée avec le bureau.

Selon Radio Nationale Publiquele fils de Trump, Eric, a déclaré à Fox News que le raid concernait des secrets gouvernementaux potentiellement mal gérés que l’ancien président aurait pu cacher au berceau.

“Le but du raid était, d’après ce qu’ils ont dit, parce que les Archives nationales voulaient corroborer si oui ou non Donald Trump avait des documents en sa possession”, a déclaré le fils de l’ancien président à Fox News. «Et mon père a travaillé en collaboration avec eux pendant des mois. En fait, l’avocat qui travaillait là-dessus était totalement choqué. Il dit : “J’ai une relation tellement incroyable avec ces gens et tout d’un coup, sans préavis, ils envoient 20 voitures et 30 agents ?”