La chaleur extrême au Mexique, en Amérique centrale et dans certaines parties du sud des États-Unis a laissé des millions de personnes dans des températures étouffantes, a mis à rude épreuve les réseaux énergétiques et a fait tomber des singes hurleurs emblématiques du Mexique des arbres.

Les météorologues affirment que ces conditions ont été causées par ce que certains appellent un dôme thermique – une zone de forte pression centrée sur le sud du golfe du Mexique et le nord de l’Amérique centrale qui a empêché la formation des nuages ​​et provoqué un ensoleillement important et des températures chaudes. Cette chaleur extrême se produit dans un monde qui se réchauffe rapidement en raison des gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon.

Les températures élevées s’étendent à travers le golfe du Mexique jusqu’à certaines parties des États-Unis, notamment au Texas et en Floride. La chaleur survient alors que des milliers de personnes au Texas restent sans électricité après que des orages ont frappé certaines parties de l’État la semaine dernière.

Shawn Bhatti, météorologue au bureau de prévision du National Weather Service à Miami, a déclaré que les vents du sud en provenance des tropiques transportaient de l’air chaud et humide vers le nord depuis l’équateur, ce qui contribuait aux conditions inhabituellement chaudes.

Le sud de la Floride a été plus chaud que la normale. L’aéroport international de Miami a enregistré un maximum quotidien de 96 degrés Fahrenheit (35,6 degrés Celsius) le 19 mai. Cela a dépassé les températures de 86 à 88 degrés (environ 30 degrés Celsius) que Miami connaît normalement à cette période de l’année.

Un avis de chaleur émis par le NWS était en vigueur jeudi dans certaines parties du Texas. Les températures le long du Rio Grande devraient augmenter jusqu’à 111 degrés Fahrenheit (43,9 degrés Celsius) et 95 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius) dans les montagnes Davis et Chinati.

Les experts affirment que l’épisode de chaleur soulève des inquiétudes quant à la température de l’eau des océans et à son influence sur la prochaine saison des ouragans dans l’Atlantique.

La région est en train de passer d’un phénomène El Nino, où l’activité des cyclones tropicaux dans le golfe du Mexique et dans l’Atlantique Nord est généralement réduite, à un phénomène La Nina dans lequel la probabilité d’une activité des cyclones tropicaux augmente, a déclaré Andrew Kruczkiewicz, chercheur principal à l’Université Columbia. École du climat à l’Université de Columbia.

Kruczkiewicz a déclaré que la chaleur extrême ajoute un autre ingrédient au risque d’activité des cyclones tropicaux cette saison, puisque ces tempêtes sont alimentées par les températures chaudes des océans.

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère a déclaré jeudi qu’il y avait 85 pour cent de chances que la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui commence le 1er juin, soit supérieure à la moyenne en termes d’activité des tempêtes.

La brutale vague de chaleur au Mexique a été associée à la mort de plus de deux douzaines de personnes depuis mars. Mais le pire est attendu pour la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine.

Mónica Eréndira Jiménez, du service météorologique mexicain, a déclaré que la canicule actuelle sera l’une des plus longues et des plus inquiétantes de 2024, car elle touche la grande majorité du pays. En mai, plus de 46 localités ont enregistré des températures record.

La situation est particulièrement grave dans des endroits comme Mexico, qui, le 9 mai, a enregistré un record de près de 94 degrés Fahrenheit (34,3 degrés Celsius) et devrait atteindre 95 degrés Fahrenheit (35 Celsius) dans les prochains jours. Dans la capitale, la chaleur se combine à la pollution, de sorte que les concentrations d’ozone devraient augmenter, a prévenu le programme sur le changement climatique de l’Université nationale autonome du Mexique.

Les impacts sur la faune sauvage ont choqué les scientifiques, qui ont signalé la mort de plus de 130 singes hurleurs dans les jungles du sud-est et une mortalité plus élevée d’oiseaux dans la partie nord du pays, probablement due à la chaleur et à d’autres facteurs.

Cette année, avec des précipitations inférieures à la moyenne dans presque tout le pays, les lacs et les barrages s’assèchent et les réserves d’eau s’épuisent.

Les protestations se sont multipliées. Un groupe d’agents de police a bloqué mercredi six voies de circulation sur une avenue principale de Mexico, affirmant que leurs casernes manquaient d’eau depuis une semaine et que les toilettes étaient inutilisables.

Les autorités ont dû acheminer de l’eau par camion vers les hôpitaux et les équipes de pompiers.

Les faibles niveaux des barrages hydroélectriques ont contribué aux pannes d’électricité dans certaines parties du pays, et cette semaine, la plus grande chaîne de magasins de proximité du pays – OXXO – a annoncé qu’elle limitait les achats de glace à deux ou trois sacs par client dans certains endroits.

Le service météorologique mexicain prévoit une nouvelle vague de chaleur pour le mois de juin, mais elle devrait être plus courte et moins grave que celle-ci.

Les pays voisins, notamment le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, la République dominicaine et Haïti, connaissent également des températures anormalement chaudes en raison de cette zone de haute pression.

O’Malley a rapporté de Philadelphie, Verza de Mexico.