Le dôme de chaleur jugé le plus meurtrier et l’un des désastres les plus coûteux de l’histoire de la Colombie-Britannique: rapport

Le soi-disant dôme de chaleur qui a tué 619 personnes en 2021 a été la catastrophe la plus meurtrière et l’une des plus coûteuses de l’histoire de la Colombie-Britannique et a poussé les infrastructures essentielles à la limite en soulignant diverses lacunes dans la réponse provinciale.

Ce sont là quelques conclusions d’un rapport indépendant commandé par le gouvernement provincial et publié en juillet. Mais le rapport constate également que le gouvernement a apporté des changements importants à la façon dont il gérera les futures catastrophes, tout en demandant des améliorations supplémentaires.

Le rapport de l’Institut canadien du climat identifie la vague de chaleur du 25 au 30 juin comme la catastrophe la plus meurtrière de l’histoire de la province.

« Nous estimons qu’éviter ces décès a une valeur économique de 5,5 milliards de dollars sur la base de (la valeur d’une vie statistique) », notent les auteurs. « Nous avons également constaté que les coûts des soins de santé attribués à la canicule s’élevaient à 12 millions de dollars. »

Ces chiffres rendent la lecture inconfortable mais ne font qu’évoquer le bilan incalculable de la catastrophe, qui a touché différemment différentes régions et différents groupes.

« La grande majorité des personnes décédées lors de la vague de chaleur de 2021 ont été exposées à des températures extrêmes dans des maisons sans refroidissement mécanique fonctionnel », lit-on. « De plus, les zones avec beaucoup de surfaces d’asphalte et de béton et un manque de couverture arborée – souvent dans des quartiers socialement et matériellement défavorisés – ont connu certaines des températures extérieures et intérieures les plus chaudes. »

La vague de chaleur a également poussé les infrastructures essentielles dans des domaines tels que le transport, la production d’électricité et la santé à leurs limites. « Pendant la vague de chaleur, un certain nombre d’hôpitaux sont devenus dangereusement chauds et ont connu des pannes d’équipement critiques », lit-on.

Bien que la Colombie-Britannique n’ait pas connu de pannes de courant généralisées, les pannes locales « suggèrent le potentiel d’une perturbation majeure du système ». De telles pannes auraient non seulement un impact sur les services publics et les entreprises, mais créeraient également le risque que les climatiseurs, les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les ventilateurs tombent en panne lorsque les gens en ont le plus besoin.

La vague de chaleur a également menacé la sécurité des travailleurs, réduit la productivité et réduit la production agricole de 25 millions de dollars, selon le rapport, à condition que les résultats auraient pu être pires par rapport à d’autres catastrophes.

« Bien qu’ils ne soient pas catastrophiques, ces impacts sont importants et soulignent l’importance de protéger les travailleurs de toutes les industries et, en particulier, de préparer le secteur agricole de la Colombie-Britannique à des chaleurs extrêmes plus fréquentes », lit-on.

Le rapport constate également que les institutions et les politiques provinciales n’ont pas été conçues pour répondre efficacement à un événement comme la vague de chaleur et que l’approche actuelle d’examen et de compréhension des catastrophes n’a pas été optimale.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que la province avait pris des mesures immédiates pour protéger les gens contre les effets de la chaleur extrême à l’avenir.

«Alors que nous continuons à renforcer notre préparation à la chaleur, le récent rapport de l’Institut canadien du climat couvre une gamme de sujets qui ont été examinés en profondeur par des experts – tels que le coroner et le BC Center for Disease Control – et mis en œuvre par la (province) au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

En examinant les réponses du gouvernement à des recommandations spécifiques, le gouvernement provincial a pris des mesures pour rendre disponibles environ 8 000 climatiseurs portatifs au cours des trois prochaines années, ainsi que d’autres mesures connexes.

La province tient également compte du risque lié à la chaleur dans les décisions d’infrastructure et envisage une proposition selon laquelle tous les nouveaux bâtiments résidentiels offrent un espace de vie conçu pour ne pas dépasser 26 ° C dans le cadre d’un code du bâtiment mis à jour qui entrera en vigueur en décembre 2023. .

Le gouvernement tient également compte des préoccupations liées à la chaleur lors de la construction de nouvelles infrastructures, comme le renouvellement et l’agrandissement des établissements de soins de longue durée.

De nouvelles alertes, un guide de préparation à la chaleur accablante et près de 2 milliards de dollars de financement pour les Premières Nations et les municipalités sont également disponibles en réponse à la recommandation selon laquelle les entreprises et les employeurs reçoivent les outils et les informations dont ils ont besoin pour se protéger et protéger leurs employés contre la chaleur accablante.

Des mesures ont également été prises pour assurer une réponse provinciale coordonnée et les plans du gouvernement pour introduire une mise à jour de la Loi sur les programmes d’urgence à l’automne 2023 en mettant l’accent sur la réduction des risques de catastrophe, la préparation aux situations d’urgence, le rétablissement et l’adaptation au climat.

Dix souligne également que le gouvernement provincial a renforcé le service d’ambulance et lancé une stratégie de ressources humaines en santé pour ajouter plus de personnel de santé dans toute la Colombie-Britannique.

Le rapport de l’Institut canadien du climat rejoint d’autres conclusions, telles que l’examen indépendant du comité des décès du coroner de la Colombie-Britannique pour évaluer la vague de chaleur et formuler des recommandations.

« Nous sommes heureux de partager que la (province) a terminé ou fait des progrès significatifs sur toutes les recommandations fournies par l’examen indépendant du comité des décès du coroner de la Colombie-Britannique », a déclaré Dix.

« Les experts nous informent que nous sommes dans un meilleur endroit qu’en 2021. Il ne fait aucun doute que nous allons continuer à faire face à des épisodes de chaleur extrême à l’avenir – et nous continuerons à prendre des mesures pour tirer parti de ce travail pour garder les gens en sécurité.

