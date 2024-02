Le domaine sarde de Silvio Berlusconi en vente pour 500 millions d’euros

Le luxueux domaine balnéaire sarde de l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, où il passait autrefois ses vacances avec les dirigeants les plus puissants du monde, est en vente pour 500 millions d’euros.

Les cinq enfants de Silvio Berlusconi, décédé en juin dernier à l’âge de 86 ans, ont accepté de vendre l’actif, qui sera commercialisé à titre privé par le conseiller immobilier milanais Dils, selon trois personnes au courant de la transaction.

Le directeur général de Dils, Giuseppe Amitrano, a refusé de commenter. Un porte-parole de la holding familiale Berlusconi, Fininvest, a refusé de commenter.

Le magnat de l’immobilier devenu magnat des médias et homme politique a acheté à la fin des années 1980 le domaine de 110 hectares situé sur la côte nord-est de l’île, connue sous le nom de Costa Smeralda, et l’a entièrement rénové.

La somptueuse propriété, qui compte 68 chambres, un accès direct à la mer Méditerranée, plusieurs piscines, des courts de tennis, des jardins de la taille de 80 terrains de football et un amphithéâtre, a autrefois accueilli l’ancien président américain George W Bush et l’ancien premier ministre britannique Tony Blair.

En 2004, Blair a eu droit à un feu d’artifice éblouissant, qui épelait « Viva Tony ».

Le président russe Vladimir Poutine a également passé plusieurs vacances à la Villa Certosa avec Berlusconi entre 2003 et 2010.

Silvio Berlusconi, à gauche, avec le président russe Vladimir Poutine à la Villa Certosa en août 2003 © Service de presse présidentiel/ITAR/TASS/EPA

Les acheteurs potentiels incluent des milliardaires émiratis, saoudiens, indiens et américains. Dils contactera directement les acheteurs potentiels et il n’y aura pas de publicité publique pour la propriété, ont indiqué les sources. Les visites devraient débuter en février.

La propriété pourrait également intéresser des groupes internationaux d’hôtellerie de luxe, ajoutent-ils.

L’île de Sardaigne était traditionnellement une destination populaire pour les oligarques russes et plusieurs des villas les plus luxueuses de la région de la Costa Smeralda, qui comprend les stations balnéaires de Porto Cervo et Porto Rotondo, ont été acquises dans les années 1990 par des ressortissants russes. Cependant, le régime de sanctions lié à la guerre en Ukraine rend improbable un achat par un ressortissant russe.

Selon une évaluation de 2021, le domaine valait 260 millions d’euros. Le prix demandé actuellement était supérieur à ce que la famille espérait tirer de la vente, a déclaré l’une des personnes interrogées.

La Villa Certosa aurait déjà été mise sur le marché à deux reprises, en 2010 et 2015. Mais Berlusconi a toujours démenti les rumeurs d’une éventuelle vente.

Les médias italiens ont rapporté que Berlusconi avait refusé une offre de 500 millions d’euros de la famille royale saoudienne en 2015, ce qui serait la deuxième tentative d’achat de la famille al-Saud.

Les plus grandes propriétés de feu Berlusconi appartenaient à Idra, une société immobilière.

Avant son décès l’année dernière, les frais de gestion des propriétés, y compris celle sarde actuellement en vente, sont passés de 21 millions d’euros à 24 millions d’euros, selon des informations accessibles au public. Plus de la moitié des coûts étaient liés aux réparations, à l’entretien et à l’entretien des espaces extérieurs. Les coûts totaux de l’électricité en 2022 s’élevaient à 1,3 million d’euros.

La famille possède plusieurs autres propriétés par l’intermédiaire de plusieurs autres sociétés en Italie et à l’étranger. Si certains actifs coûteux comme la Villa Certosa seront vendus, d’autres resteront dans la famille.

La fille Marina Berlusconi, présidente de Fininvest, est sur le point d’acquérir la Villa Campari sur le lac Majeur, dans le nord de l’Italie, auprès de ses frères et sœurs, selon une personne proche de la famille. Sa sœur cadette, Barbara Berlusconi, envisage d’acheter, également à ses frères et sœurs, la pleine propriété de la Villa Macherio, le domaine près de Milan où elle et ses frères et sœurs issus du deuxième mariage de feu Berlusconi ont grandi.

La source a ajouté qu’Arcore, le domaine près de Milan qui a été la résidence principale du défunt magnat pendant les 50 dernières années, restera également dans la famille.