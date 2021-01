La succession de la pop star Prince doit 32,4 millions de dollars supplémentaires (23,7 millions de livres sterling) d’impôts après que ses exécuteurs testamentaires l’aient sous-évaluée d’environ 50%, selon des responsables américains.

L’Internal Revenue Service (IRS) estime que l’auteur-compositeur-interprète valait 163,2 millions de dollars (119,3 millions de livres sterling) à son décès, soit près du double de l’évaluation de 82,3 millions de dollars (60,2 millions de livres sterling) soumise par Comerica Bank & Trust, l’administrateur du domaine.

Les documents déposés devant un tribunal fiscal américain montrent que l’écart est centré sur les intérêts d’édition et d’enregistrement de musique de Prince.

Image:

Les fans déposent des fleurs et des monuments commémoratifs à la discothèque où Prince a fait ses débuts à Minneapolis Minnesota



Les percepteurs d’impôts exigent également une amende de 6,4 millions de dollars (4,7 millions de livres sterling), décrite comme une «pénalité liée à l’exactitude», invoquant une sous-évaluation «substantielle» des actifs, selon les documents.

Les estimations de la valeur nette de Prince ont énormément varié de 100 millions de dollars (73,1 millions de livres sterling) à 300 millions de dollars (219,3 millions de livres sterling) depuis son décès à la suite d’une surdose de fentanyl à l’âge de 57 ans en avril 2016.

Comme la star n’a pas laissé de testament, décider quoi faire de son argent est devenu l’une des procédures d’homologation les plus importantes et les plus compliquées de l’histoire de l’État américain du Minnesota.

Les six héritiers frères de Prince sont devenus de plus en plus mécontents, d’autant plus que la succession a distribué des dizaines de millions de dollars à des avocats et des consultants.

Comerica et ses avocats chez Fredrikson & Byron à Minneapolis maintiennent que leurs évaluations immobilières sont solides.

Comerica a poursuivi l’IRS cet été devant le tribunal de l’impôt américain à Washington, DC, affirmant que les calculs de l’agence étaient remplis d’erreurs.

Image:

Prince décède à 57 ans



« Ce que nous avons ici est une bataille classique des experts – les experts du domaine et les experts de l’IRS », a déclaré Dennis Patrick, un avocat en planification successorale chez DeWitt LLP à Minneapolis qui n’est pas impliqué dans l’affaire.

La valorisation d’un grand domaine, a ajouté M. Patrick, « est bien plus un art qu’une science ».

Comerica, un géant des services financiers basé à Dallas, a demandé au tribunal fiscal de tenir un procès.

Cela pourrait allonger le temps nécessaire pour régler les problèmes et générer plus de frais juridiques aux dépens des héritiers de Prince, a déclaré M. Patrick.