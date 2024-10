Le domaine en Floride de la chanteuse principale de Heart, Ann Wilson, vendu pour 2 millions de dollars suite à une bataille contre le cancer

Le chanteur de Heart, Anne Wilsona mis sa propriété de Floride sur le marché pour 2 millions de dollars.

Situé sur un terrain de 12,48 acres, le domaine comprend à la fois une maison principale de 4 084 pieds carrés et une maison d’hôtes de deux étages, toutes deux offrant une vue panoramique sur la rivière Saint-Jean.

La vente intervient trois mois après que Wilson a révélé son diagnostic de cancer sur les réseaux sociaux, disant à ses fans qu’elle avait commencé « un traitement de chimiothérapie préventive » suite aux recommandations du médecin. Le diagnostic a conduit au report de la tournée nord-américaine de Heart.

En septembre, Wilson a déclaré qu’elle en avait fini avec la chimiothérapie, notant: « Je vais tout à fait bien maintenant, mais cela fait beaucoup, pour le moins, beaucoup. La chimio n’est pas une blague. »

ANN WILSON DE HEART PARLE DES BULLIES DE POIDS, DES PREMIERS JOURS DE MTV ET D’ÊTRE UNE FEMME DANS LE MONDE VIL DU ROCK

« Cela demande beaucoup à une personne », a-t-elle déclaré. « Et puis il y a ces deux semaines d’attente pour les résultats des tests, une forme de torture mentale. Pour tous ceux qui ont vécu ça, je sympathise beaucoup… Heureusement, pour moi, quand les résultats sont finalement arrivés, ils étaient du bon genre ! «

Wilson reviendra officiellement en tournée en 2025 pour le reste de la tournée « Royal Flush » de Heart.

Elle a acheté la maison pour la première fois en 2019 avec sa sœur et camarade de groupe, Nancy Wilson, pour 885 000 $ et l’a utilisée comme maison de vacances. La cotation est détenue par Jennifer Martin Faulker et Kim Martin-Fisher de Douglas Elliman.

Non seulement la maison offre une vue imprenable sur la rivière, mais elle dispose également d’un quai privé et de plus de 500 pieds de séquences au bord de l’eau.

Les invités sont accueillis dans la maison principale avec des doubles portes-fenêtres en vitraux, qui s’ouvrent sur un spacieux salon carrelé, avec de grandes fenêtres offrant une vue pittoresque sur la verdure entourant la façade de la maison.

La maison comprend trois chambres, dont la principale, qui dispose d’une cheminée. Les autres points forts incluent un port pour camping-car de 980 pieds carrés et un atelier de 1 159 pieds carrés près de la maison principale.

Ailleurs dans la maison se trouve la cuisine entièrement en bois qui dispose de nombreux comptoirs et de marbre foncé. La pièce comprend également un îlot central avec un espace de rangement supplémentaire, surmonté d’un luminaire unique.

De plus, la pièce possède de nombreuses fenêtres avec vue sur la verdure, ainsi qu’un coin repas, un foyer, un comptoir en marbre offrant un espace supplémentaire pour manger ou travailler et une porte menant à la cour arrière.

La cage d’escalier menant au deuxième étage est bordée d’étagères intégrées pouvant abriter des livres, ainsi que des cadres et autres décorations. Une fois à l’étage, vous trouverez une grande bibliothèque avec des étagères intégrées du sol au plafond, ainsi qu’un coin bureau.

Au deuxième étage se trouve également la terrasse couverte avec accès direct. vue sur la rivièreun ventilateur de plafond et beaucoup d’espace pour des sièges extérieurs supplémentaires.

Sous le porche du deuxième étage se trouvent la piscine à débordement et le jacuzzi, qui sont protégés du soleil par un écran au-dessus. La piscine est entourée de carrelage en pierre et les nageurs ont une superbe vue sur la rivière.

La propriété comprend également une maison d’hôtes sur deux étages de 2 406 pieds carrés récemment rénovée qui comprend quatre chambres supplémentaires et deux salles de bains. La maison d’hôtes a été construite dans les années 1920 et, malgré des rénovations en cours, a conservé son charme du XXe siècle.

Dès l’entrée, les visiteurs se retrouveront dans le salon spacieux avec du parquet en bois franc de couleur claire, un accès à la cour et une arcade qui mène à la cuisine moderne récemment rénovée.

Contrairement à la cuisine de la maison principale, celle de la maison d’hôtes présente du parquet, des armoires grises et des comptoirs blancs. Elle dispose également d’un petit réfrigérateur à boissons en plus d’un plus grand réfrigérateur, d’un four micro-ondes et de deux éviers.

En outre, accessible au premier étage de la maison d’hôtes se trouve la véranda, dotée de parquet en bois franc brun foncé et de grandes fenêtres du sol au plafond donnant sur la cour avant de la maison. La véranda fait office de porche intérieur, permettant aux visiteurs de profiter d’un accès complet à la vue imprenable même pendant les mois les plus froids.

L’un des principaux points forts du maison d’hôtes est l’ascenseur, qui est une deuxième option en dehors des escaliers pour accéder au niveau supérieur.