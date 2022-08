Le domaine du «livre de contes» de 25 millions de dollars du Dr Seuss en vente pour la première fois en 75 ans – National

Oeufs verts et jambon a certainement généré beaucoup de verdure pour le célèbre auteur pour enfants Theodor Seuss Geisel, mieux connu sous le nom de Dr Seuss, car son domaine opulent vient d’arriver sur le marché avec un prix qui donnera envie à votre chat de garder son chapeau.

Pour la première fois en 75 ans, la maison familiale de Geisel est mise en vente par l’Université de Californie (UC) San Diego, qui a reçu la maison par le Geisel Trust en 2019. La propriété a été listé par Barry Estates pour la modique somme de 19 millions de dollars américains, soit 24,5 millions de dollars canadiens.

Le domaine, que Geisel a acheté avec sa défunte épouse Helen en 1948, était également la maison pour lui et sa deuxième épouse Audrey. De nombreuses œuvres classiques de Geisel, y compris Le Lorax et M. Brown peut meugler ! Peux-tu?ont été écrits au 7301 Encelia Dr. selon le Temps de Los Angeles.

L’histoire continue sous la publicité

La propriété est composée de quatre sites répartis sur quatre acres de colline à La Jolla, surplombant la côte sud de la Californie avec une vue à 270 degrés sur l’océan.

Vue aérienne de la maison du Dr Seuss qui est maintenant en vente pour la première fois en 75 ans.

Domaines Barry



La maison d’environ 5 000 pieds carrés surmontée de tuiles rouges comprend quatre chambres et 4,5 salles de bains.

Les acheteurs qui souhaitent acheter la propriété peuvent enchérir sur l’ensemble du complexe ou sur des lots séparés. La maison elle-même est au prix de 15,5 millions de dollars tandis que trois lots contigus coûtent environ 5 millions de dollars chacun.

Capture d’écran d’une vidéo promotionnelle montrant la maison cossue du Dr Seuss à La Jolla, en Californie.

Domaines Barry



Les acheteurs intéressés ont jusqu’à mercredi à 17 h, heure du Pacifique, pour soumettre leurs offres, et seules les offres en espèces seront prises en compte.

L’histoire continue sous la publicité

Le produit de la vente de la maison ira à des projets de campus à l’UC San Diego.

“7301 Encelia Drive était la maison de longue date d’Audrey et Theodor Geisel, connus sous le nom de Dr Seuss”, a déclaré l’UC San Diego dans un communiqué, tel que rapporté par le Abeille de Sacramento. «Lorsque cette propriété sera vendue, le produit net de la vente créera le fonds Geisel de la Fondation UC San Diego, qui sera une dotation. Selon les souhaits du donateur, le chancelier déterminera l’utilisation du paiement du fonds de dotation pour les besoins du campus.

Lire la suite:

Audrey Geisel était l’une des principales marraines de l’UC San Diego avant de mourir en 2018. En 1995, elle a fait don 20 millions de dollars américains à l’université pour agrandir sa bibliothèque principale, ce qui l’a amenée à être rebaptisée Bibliothèque Geisel.

Dans le livre Dr Seuss et M. Geisel : une biographieles auteurs Judith et Neil Morgan détaillent comment Geisel a fait du 7301 Encelia Dr. sa maison.

L’architecte Tom Shepard a montré à l’auteur une tour isolée couverte de graffitis sur la colline de La Jolla pour lui donner un point de vue sur le paysage et Geisel l’a immédiatement adoré.

“Tout le sud de la Californie semblait sur leurs genoux”, ont écrit les Morgan. “Le lendemain matin, ils ont acheté la tour et deux acres autour d’elle, à huit cents pieds au-dessus du centre de La Jolla, lançant la dernière étape du rêve qu’ils avaient chéri depuis leur première visite (dans la région) vingt ans plus tôt.”

L’histoire continue sous la publicité

Capture d’écran d’une vidéo promotionnelle montrant la maison opulente du Dr Seuss à La Jolla, en Californie.

Domaines Barry



La construction de la maison a commencé et Geisel et sa première épouse Helen y ont déménagé l’année suivante.

“Dans cette citadelle de contes au-dessus de cette montagne de conte de fées, les Geisels ont vécu et travaillé pour le reste de leur vie”, ont écrit les Morgan.

Depuis la mort de Geisel en 1991, sa réputation a été critiquée pour l’utilisation d’images racistes dans certains de ses livres, notamment Et dire que je l’ai vu sur Mulberry Street et Si je courais le zoo. Six de ses livres ont été retirés de la circulation par Dr. Seuss Enterprises pour cette raison.

Certains des autres livres célèbres de Geisel incluent Le chat dans le chapeau, Oh, les endroits où vous irez ! et Un poisson, deux poissons, poisson rouge, poisson bleu.

















2:04

6 Les livres du Dr Seuss ne seront plus publiés en raison d’images racistes





Vidéo précédente



Vidéo suivante