Le domaine de la Couronne triple le salaire du PDG en trois ans pour atteindre près de 1,6 million de livres sterling

Le gestionnaire immobilier du roi Charles a triplé le salaire de son directeur général en trois ans malgré un mandat de restitution des revenus au Trésor « au profit de la nation ».

Le domaine de la couronne, un ancien portefeuille de terres et de propriétés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, a payé à Dan Labbad près de 1,6 million de livres sterling l’année dernière, en hausse des deux tiers par rapport à l’année précédente lorsqu’il avait remporté un salaire de 945 000 £.

Le dernier jour de paie du directeur général était trois fois son salaire annuel équivalent de 517000 £ pour 2019 lorsqu’il est entré en fonction, et près d’un million de livres sterling de plus que ce que sa prédécesseure, Alison Nimmo, a gagné au cours de sa dernière année à la barre.

Cette augmentation place le salaire de Labbad bien au-dessus de la rémunération généralement accordée à ceux qui gèrent les fonds des contribuables, et conforme à son salaire dans son rôle précédent de directeur général de Lendlease, une multinationale à but lucratif de construction et d’immobilier qu’il dirigeait avant de déménager. au domaine de la couronne.

Labbad a présidé à une augmentation importante des revenus, car la propriété de la Couronne sur les fonds marins autour des îles britanniques s’est transformée en une grosse source d’argent. Dans une série d’enchères, le domaine de la Couronne a levé des milliards auprès des opérateurs d’électricité souhaitant louer des sections du fond de l’océan pour des parcs éoliens offshore.

Le gestionnaire immobilier a révélé le mois dernier que les enchères avaient contribué à générer des bénéfices record de près d’un demi-milliard de livres, tandis que la valeur de son portefeuille avait doublé à 16 milliards de livres sterling Durant la dernière décennie.

Le domaine de la couronne s’est engagé à utiliser les revenus de son vaste portefeuille – qui comprend plus de 200 sites dans le centre de Londres, ainsi que des parcs historiques et des côtes – pour «le bénéfice de la nation, de ses finances et de son avenir».

Molly Scott Cato, porte-parole des finances et de l’économie du Parti vert d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré que la hausse des salaires était « une honte » et a appelé à une « réforme à grande échelle » du domaine de la Couronne pour s’assurer que ses revenus profitent au pays.

« La gestion du domaine de la Couronne est un service public et on s’attendrait à ce que le salaire du PDG en soit le reflet. À une époque où tant de gens sont aux prises avec la crise du coût de la vie, il est honteux que son salaire ait augmenté de près des deux tiers cette année seulement et qu’il soit maintenant payé trois fois ce que son prédécesseur a été payé pour le même travail.

« Une réforme à grande échelle du domaine de la Couronne est attendue depuis longtemps pour garantir que nos ressources nationales sont gérées en mettant l’accent sur la durabilité à long terme et que cette rémunération flagrante aux frais du public soit terminée une fois pour toutes », a-t-elle ajouté.

Le portefeuille appartient au monarque régnant « du chef de la couronne », mais ce n’est pas la propriété privée du roi. Selon les règles actuelles, le domaine de la couronne remet ses bénéfices au Trésor avant que 25% ne soient restitués à la maison royale sous la forme d’une subvention souveraine.

Les comptes récents du domaine de la couronne indiquaient qu’il avait embauché des conseillers pour revoir son approche de la rémunération après la « transformation significative » de l’entreprise ces dernières années en raison du boom de l’éolien offshore sur ses fonds marins.

Il a déclaré que l’examen avait conclu que sa politique salariale n’était « ni réaliste ni appropriée » compte tenu de l’échelle et du contexte commercial dans lesquels il opère désormais. Mais il a ajouté qu’il avait la responsabilité de recruter « un leader de classe mondiale » qui reconnaîtrait qu' »une certaine forme de réduction de rémunération » était « appropriée pour diriger une organisation au service de la nation ».

Un porte-parole du domaine de la Couronne a déclaré qu’il avait subi une « transformation importante », grandissant en ampleur et en complexité, et qu’il était en concurrence avec le secteur privé. « Nous avons suivi un processus rigoureux, y compris en travaillant avec des conseillers indépendants, pour développer un nouveau package de rémunération avec une réduction significative par rapport aux références pertinentes, comme indiqué dans notre rapport annuel. Cela nous permettra d’attirer et de retenir un directeur général de classe mondiale pour nous aider à réaliser nos obligations légales d’apporter de la valeur à la nation, à ses finances et à son avenir.