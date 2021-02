La propriété tentaculaire d’Ed Sheeran dans le Suffolk a été recouverte de deux pieds de neige après avoir été frappée par Storm Darcy.

Le village où se trouve la somptueuse propriété d’Ed a été secoué par des coupures de courant ces derniers jours alors que les tempêtes de neige continuaient de faire des ravages dans la région.

Ed et sa femme Cherry Seaborn, 28 ans, auraient été « enneigés » dans la propriété surnommée « Sheeranville » avec leur fille Lyra, six mois.

Dans les clichés obtenus de l’énorme domaine – composé de cinq propriétés – une nouvelle couche de neige poudreuse avait rendu toute la zone complètement blanche.

Heureusement, l’adorable famille propose de nombreux divertissements sur place, notamment une cabane dans les arbres, une piscine et un pub.

Un représentant d’Ed a été contacté par The Mirror pour commentaires.

Depuis l’achat de la propriété, l’artiste de Shape Of You a travaillé d’arrache-pied pour transformer le quartier en la maison de ses rêves.







(Image: Bav Media)



Il a acheté la ferme Wynneys du 16ème siècle en juin 2012 pour 450000 £ et a depuis ajouté le bungalow Chestnuts pour 525000 £, la maison Sunnyside à 925000 £, The Poplars pour 875000 £ et le hall Wynneys à 895000 £.

Jusqu’à présent, le chanteur a dépensé près de 3 millions de livres sterling sur la magnifique propriété.

L’automne dernier, le couple aurait même dépensé des milliers de livres pour planter sa propre forêt sur la propriété tentaculaire, dans le but de réduire son empreinte carbone.







(Image: Bav Media)









(Image: Getty)



En plus de développer la maison familiale, Ed s’est installé dans la parentalité après avoir accueilli sa petite fille en septembre 2020.

À l’époque, la première fois, papa a confirmé cette nouvelle passionnante sur les réseaux sociaux, en écrivant: «Il a écrit à ses fans:« Nous sommes complètement amoureux d’elle.

«Maman et bébé se débrouillent incroyablement bien et nous sommes sur un nuage neuf ici.







(Image: Le peuple)



Il a ajouté: «Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d’amour et je te verrai quand il sera temps de revenir, Ed x. »

Le chanteur a depuis gardé un profil bas sur les réseaux sociaux alors qu’il s’adapte à la parentalité.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303