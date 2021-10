Le domaine de 36 millions de dollars de Los Angeles de Kylie Jenner «souffre des dommages après qu’un fan fou a sauté par-dessus la clôture et a déclenché des FEUX D’ARTIFICE près du manoir»

Le domaine de KYLIE Jenner à Los Angeles aurait « subi des dommages après qu’un fan fou a sauté par-dessus la clôture ».

Il a apparemment également « déclenché des FEUX D’ARTIFICE » près du manoir de la future maman.

Référez-vous à la légende

Le domaine de Kylie Jenner à Los Angeles aurait « subi des dommages après qu’un fan fou a sauté par-dessus la clôture »[/caption]

L’homme aurait également « déclenché des FEUX D’ARTIFICE » près du manoir de la future maman[/caption]

Selon TMZ, des sources policières ont déclaré que les responsables du point de vente avaient répondu à l’appel à celui de Kylie à la maison vers 22h le mercredi.

Un homme aurait alerté la sécurité du magnat du maquillage et demandé la future maman.

Des sources relayées par la sécurité ont dit à l’homme de s’en aller, ce qu’il a fait au début, mais il est ensuite revenu peu après.

TMZ a rapporté que leurs initiés ont partagé l’homme, puis a commencé à déclencher des feux d’artifice à l’extérieur de son domaine et a sauté la clôture.

C’est alors que la police est arrivée et a arrêté l’homme avant qu’il ne puisse franchir ses barricades de sécurité.

Selon des initiés, l’intrus n’arrêtait pas de s’emparer de ses poches comme pour montrer qu’il avait une arme.





Cependant, au moment de l’incident, Kylie n’était pas à la maison.

TMZ a rapporté que le suspect mesure environ 6 pi 4 po et 240 lb.

Ils ont dit qu’il avait une valise, portant un « marteau, un maillet en caoutchouc, un briquet et des feux d’artifice ».

L’homme a causé environ 1 200 $ de dommages à celui de Kylie barrière de sécurité, selon la police.

Il a été accusé de vandalisme et est détenu sous caution de 20 000 $.

Les fans de Kylie ont récemment critiqué les 26 millions de dollars de la star à New York attique comme « laide ».

Kylie partage la propriété avec Travis Scott et dispose d’une cave à vin, d’un ascenseur en verre, d’un bain à remous sur le toit et d’autres commodités.

Les New York maison de ville juste frapper le marché et couvre une superficie énorme de 8 757 pieds carrés et s’étend sur six étages.

Conçue par la firme Clodagh, la maison comprend six chambres, huit salles de bains, un ascenseur en verre sur mesure, une cave à vin et un salon de dégustation.

Le penthouse dispose également de nombreuses commodités à l’extérieur, notamment une terrasse sur le toit, une cour arrière avec une cuisine extérieure et un bain à remous en terrasse.

Kylie, 24 ans, et Travis, 30 ans, peuvent se réchauffer avec leur fille Stormi, trois ans, près de la grande cheminée intérieure, tandis que la maison de ville possède également de magnifiques murs en briques apparentes.

Cette semaine, Kylie et sa fille Stormi ont fait une apparition MASSIVE dans un nouveau Los Angeles panneau d’affichage alors qu’ils s’habillaient de bleu parmi les rumeurs, elle accueillera bientôt un petit garçon.

Les L’incroyable famille Kardashian La star a laissé une série d’indices qui, selon les fans, ont fait allusion au sexe de son enfant à naître.

Selon TMZ, des sources policières ont déclaré que les responsables du point de vente avaient répondu à l’appel au domicile de Kylie vers 22 heures mercredi.[/caption]

Kylie et Travis partagent une fille de trois ans, Stormi, et attendent leur deuxième enfant[/caption]

Cette semaine, Kylie et sa fille Stormi ont fait une apparition MASSIVE sur un nouveau panneau d’affichage à Los Angeles alors qu’elles s’habillaient de bleu[/caption]

