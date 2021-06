Le dollar numérique pourrait pousser plus de gens vers le bitcoin, selon un gestionnaire de fonds

Un dollar numérique ne condamnera pas le bitcoin, selon deux gestionnaires de fonds de crypto-monnaie.

Alors que les banques centrales du monde entier envisagent de numériser leurs monnaies fiduciaires, la tendance pourrait en fait pousser davantage d’investisseurs vers la cryptographie, ont déclaré cette semaine à CNBC Michael Sonnenshein de Grayscale et Greg King d’Osprey Funds.

« Cela ne déplacera pas ou, si quoi que ce soit, ne prendra des parts de marché ou ne concurrencera pas les devises décentralisées comme le bitcoin », a déclaré Sonnenshein, PDG de Grayscale, dans une interview lundi sur « ETF Edge » de CNBC.

« Je pense que toutes les tendances vers la numérisation de l’argent et quelque chose sur lequel les investisseurs et juste votre personne moyenne … qui ne sont peut-être pas sur le marché de l’investissement peuvent également se tourner », a déclaré Sonnenshein.

Grayscale gère le plus grand fonds basé sur le bitcoin au monde, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), avec plus de 24 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Alors que le bitcoin doit encore s’établir largement en tant que mécanisme de paiement, son rôle en tant que réserve de valeur ne peut que se renforcer avec l’introduction de monnaies numériques soutenues par le gouvernement, a déclaré King, fondateur et PDG d’Osprey, un autre fournisseur de fonds bitcoin.

« Imaginez que les monnaies fiduciaires du monde soient numérisées. Je pense en fait que cela pousse plus de gens dans quelque chose comme un bitcoin parce que, franchement, cela donnerait aux gouvernements encore plus de contrôle qu’ils n’en ont déjà sur leur masse monétaire, et beaucoup de gens se lancent dans le bitcoin pour préoccupations concernant ce type de contrôle », a-t-il déclaré dans la même interview « ETF Edge ».

En plus de l’Osprey Bitcoin Trust (OBTC), la société de King gère également le Osprey Algorand Trust, basé sur une technologie qui prend en charge de nombreux projets de monnaie numérique de banque centrale.

Avec la reprise de l’adoption mondiale, le bitcoin semble avoir une bonne année devant lui, ont déclaré les deux PDG.

« Je suis plus encouragé que jamais par qui participe à l’écosystème et dans quelle mesure ils participent à la classe d’actifs », a déclaré Sonnenshein. « Ce que cela signifie finalement pour le prix reste à voir, mais je pense que l’institutionnalisation de cette classe d’actifs est arrivée et qu’elle est là pour rester. »

King s’attendait à ce que ce qu’il considérait comme un « marché haussier » du bitcoin persiste.

« Nous pensons que ça va être plus élevé », a déclaré King. « Je dirais qu’il franchit résolument la barre des 40 000, puis il va continuer. S’il passe à la baisse, nous pourrions avoir des problèmes. Mon opinion est que c’est haussier. Mais nous adoptons une vision à moyen et long terme de toute façon, donc, cela représente une bonne opportunité d’achat dans mon livre. »

Le bitcoin s’est échangé près de 2% de plus vendredi.