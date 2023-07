Le dollar numérique est-il mort ?

Et un dollar numérique semble de moins en moins probable de jour en jour.

Le cas de l’argent

Les opposants à une hypothétique CBDC américaine la présentent comme une solution à la recherche d’un problème. Les dollars sont déjà numériques, après tout. Si vous avez récemment payé avec une carte de débit, n’avez-vous pas payé avec des dollars numériques ? La décision de la Chine de piloter une monnaie numérique de banque centrale de consommation n’est pas une raison en soi pour en poursuivre une, affirment-ils. La Balance n’a pas réussi à se lancer ; une monnaie numérique mondiale gérée par une entreprise technologique n’est plus un problème. À quoi servirait une monnaie numérique émise par le gouvernement autre que de donner au gouvernement un outil de surveillance et de contrôle financiers ?

Mais il y a un problème, probablement un que vous avez remarqué vous-même. L’argent physique s’en va. De moins en moins de vendeurs acceptent billets et pièces. En plus de cela, les consommateurs choisissent simplement d’utiliser moins d’argent liquide. C’est en partie par commodité, mais il y a une autre grande raison : vous ne pouvez pas utiliser d’argent liquide pour acheter des choses sur Internet.

Aux États-Unis, les paiements en espèces ne représentaient que 18 % de tous les paiements en 2022, contre 31 % en 2016, selon une étude de la Fed de San Francisco. En dehors des États-Unis, les choses sont encore plus avancées sur la voie d’une société sans numéraire. Le déclin de l’argent liquide est l’une des principales raisons pour lesquelles plus de 100 pays étudient l’idée de créer leurs propres monnaies numériques.

La solution est une monnaie numérique avec toutes les caractéristiques de l’argent physique, selon Rohan Gray, professeur de droit à l’Université Willamette.

Le fait que nous ne puissions pas utiliser d’argent liquide sur Amazon n’est qu’un argument en faveur de l’argent numérique émis par le gouvernement, déclare Gray. Aux États-Unis, beaucoup de gens comptent sur les billets et les pièces parce qu’ils n’ont pas de compte bancaire et ne peuvent pas obtenir de cartes de crédit ou de débit. La Federal Deposit Insurance Corporation estime qu’en 2021, 5,9 millions de ménages américains n’étaient «pas bancarisés». En plus de cela, affirme Gray, l’argent liquide a des « caractéristiques sociales » uniques que nous devons veiller à préserver, y compris sa confidentialité et son anonymat. Personne ne peut retracer comment vous dépensez vos pièces et vos billets. « Je pense que l’anonymat est un bien social », dit-il.

L’année dernière, Gray a aidé à rédiger un projet de loi américain appelé Electronic Currency and Secure Hardware Act (ECASH). La législation, qui a été introduite par le représentant Stephen Lynch du Massachusetts, aurait ordonné au Département du Trésor de créer un dollar numérique qui pourrait être utilisé à la fois en ligne et hors ligne et qui aurait des fonctionnalités similaires à celles de l’argent liquide, « y compris l’anonymat, la confidentialité et une génération minimale de données à partir de la transaction ». Il n’est pas sorti du comité des services financiers, mais Gray dit qu’il est prévu de le réintroduire cette année.

DeSantis et d’autres opposants à la CBDC sont très probablement d’accord avec Gray sur le fait que nous devrions reproduire la confidentialité de l’argent liquide sous forme numérique – après tout, ils prétendent défendre les Américains contre un État de surveillance financière. Mais alors que Gray plaide pour un système contrôlé par le gouvernement, ils semblent préférer quelque chose qui ressemble plus à des réseaux de crypto-monnaie décentralisés, qui ne sont contrôlés par aucune autorité centrale.