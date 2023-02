Le dollar canadien en 2023 a des perspectives incertaines: experts

Les experts disent que les perspectives du huard en 2023 dépendent en grande partie des prix des matières premières, de l’évolution du dollar américain et de la capacité des banques centrales à éviter une récession majeure.

Le dollar canadien a récemment atteint son plus haut niveau en plus de deux mois par rapport au dollar américain, qui s’est renforcé vendredi après un rapport sur l’emploi plus fort que prévu.

Cependant, les analystes prévoient une nouvelle faiblesse du dollar américain en 2023.

Dans un rapport publié début janvier, la Banque Scotia a déclaré que les perspectives du dollar canadien pour l’année dépendent fortement des développements externes, avec des prix des matières premières et des valorisations potentielles positives pour le dollar.

Michael Greenberg, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton Investment Solutions, affirme que si le ralentissement économique provoqué par les politiques des banques centrales est plus sévère que prévu ou espéré, cela affaiblirait le huard.

Pendant ce temps, il dit qu’un atterrissage en douceur signifierait une force pour le dollar canadien.



6 février 2023.