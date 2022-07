Le dollar américain atteint la parité avec l’euro pour la première fois en deux décennies

Les marchés des changes ont été secoués mercredi matin lorsque le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé que les prix américains avaient grimpé de 9,1% en juin par rapport à il y a un an, un nouveau pic avec une inflation atteignant des sommets en 40 ans.

La monnaie commune de 19 pays membres de l’UE s’est affaiblie pendant la guerre de plusieurs mois en Ukraine, qui a envoyé des ondes de choc sur les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie. La Banque centrale européenne est également en retard par rapport à des institutions homologues telles que la Réserve fédérale dans la lutte contre la hausse de l’inflation, qui a atteint 8,6% le mois dernier – le niveau le plus élevé depuis la création de l’euro en 1999.

La Fed a relevé de manière agressive les taux d’intérêt pour enrayer les problèmes d’inflation, après avoir annoncé trois séries de hausses cette année seulement et signalé que quatre autres hausses de taux prévues sont en cours. Bien que la Banque centrale européenne devrait également relever ses taux pour ramener l’inflation à un objectif de 2 %, il est probable qu’elle se déplace à un rythme plus lent : elle a prévu une hausse des taux de 0,25 % pour juillet, tandis que la Fed devrait aller avec une augmentation de 0,75 %, comme en juin.

L’appréciation du dollar est une bonne nouvelle pour les Américains qui envisagent de passer des vacances en Europe ou d’acheter des biens à l’étranger. À l’inverse, voyager et dépenser en dollars américains sont devenus plus coûteux pour ceux qui gagnent des salaires en euros.

Les entreprises européennes qui vendent leurs marchandises à l’étranger pourraient trouver que la devise plus faible rend leurs exportations plus attrayantes, car la devise de l’acheteur aura plus de valeur en comparaison. Les entreprises américaines, en revanche, pourraient avoir plus de mal à exporter leurs marchandises à l’étranger.

Mais plus important encore, certains experts affirment qu’un euro moins puissant laisse présager une croissance économique plus lente pour l’Europe. “Il devient de plus en plus clair que la zone euro se dirige vers la récession, même si les conditions financières se sont resserrées plus qu’aux États-Unis ou au Japon”, tweeté Robin Brooks, économiste en chef à l’Institute of International Finance.