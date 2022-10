Le DOJ soupçonne Trump d’avoir classifié des documents qu’il a pris à la Maison Blanche

Le ministère de la Justice soupçonne que l’ex-président Donald Trump pourrait encore avoir classé des documents qu’il a retirés de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021, ont déclaré à NBC News des personnes proches du dossier.

Le chef des affaires de contre-espionnage du DOJ, Jay Bratt, a récemment déclaré aux avocats de Trump que le département pensait qu’il n’avait pas remis tous les documents gouvernementaux qu’il avait pris lorsqu’il avait quitté ses fonctions, classifiés ou non, a rapporté NBC.

La nouvelle, rapportée pour la première fois par Le New York Times et Le journal de Wall Street, survient deux mois après que des agents du FBI habilités par un mandat de perquisition ont perquisitionné la résidence de Trump en Floride et saisi des milliers de documents gouvernementaux. Plus de 100 des dossiers ont été marqués classifiés.

Cela survient également quelques jours après que l’archiviste par intérim des États-Unis Debra Steidel Wall, dans une lettre au House Oversight and Reform Committee, a déclaré que la National Archives and Records Administration n’avait toujours pas récupéré les dossiers du personnel de Trump White House contenus sur des comptes électroniques non officiels qu’ils ont utilisés pendant sa présidence.

La NARA a trouvé plus de 150 documents marqués classés dans des boîtes de documents que Trump a remis à l’agence de Mar-a-Lago en janvier.

Le DOJ et une porte-parole de Trump n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC vendredi.

Le raid du 8 août au Mar-a-Lago Club de Palm Beach faisait partie d’une enquête criminelle en cours sur Trump pour la suppression des documents gouvernementaux lorsqu’il a quitté ses fonctionset une obstruction potentielle à la justice en ne restituant pas ces documents alors que les autorités fédérales cherchaient à les restituer.

Selon la loi, ces documents sont la propriété du gouvernement américain.