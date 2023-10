Le DOJ scrute Kazakh Freedom Holding après avoir été frappé par des vendeurs à découvert

Liberté détenant une société financière kazakhe cotée au Nasdaq qui a été la cible d’éminents vendeurs à découvert, fait l’objet d’une enquête de la part des procureurs fédéraux et des avocats de la Securities and Exchange Commission pour des problèmes de conformité, des mouvements d’initiés et une filiale offshore liée à des personnes sanctionnées, a appris CNBC.

Le bureau régional de la SEC à Boston enquête sur Freedom depuis des mois, selon des documents consultés par CNBC et des personnes proches du dossier. La société, dont le siège est à Almaty, au Kazakhstan, a une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars et est contrôlée et détenue majoritairement par le PDG milliardaire de 35 ans Timur Turlov, ancien citoyen russe.

Le bureau du procureur américain du Massachusetts mène également des enquêtes préliminaires sur Freedom, selon des documents consultés par CNBC. De telles enquêtes ont souvent lieu après qu’une enquête civile a mis au jour des preuves d’éventuels crimes.

Les actions de Freedom ont chuté jusqu’à 9,3% vendredi matin après le rapport de CNBC. Près de 115 000 actions Freedom ont changé de mains au cours de la première demi-heure de négociation, soit 1,25 fois la moyenne du titre sur 10 jours.

Les enquêtes superposées de la SEC et du DOJ examinent les contrôles internes et les opérations offshore de l’entreprise, ainsi que Les affirmations de Turlov que Freedom peut permettre à sa clientèle en grande partie russe d’accéder aux introductions en bourse américaines les plus en vogue, selon les documents et les sources.

Turlov et Freedom sont au courant de l’enquête de la SEC, qui dure depuis des mois, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier. L’implication du ministère de la Justice dans ces questions est plus récente, montrent des documents. Les enquêtes de ce type peuvent prendre des années et ne pas donner lieu à des poursuites pénales ou civiles. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune accusation formelle ni allégation d’acte répréhensible.

Turlov n’a pas répondu à la demande d’interview de CNBC, mais dans une interview qui a été publié Selon un média kazakh jeudi, il a reconnu que « presque tous les régulateurs mondiaux sont venus nous voir cet été ».

Freedom a refusé de commenter.

Un porte-parole de la SEC a déclaré à CNBC qu’elle ne commentait pas l’existence ou la non-existence d’une enquête.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

La SEC est au courant de violations potentielles des valeurs mobilières chez Freedom depuis au moins 2022. Certains des problèmes qui ont attiré l’attention des enquêteurs attention – y compris des allégations liées à des violations de sanctions, à l’accès à l’introduction en bourse et aux opérations boursières – ont également été élevé dans un rapport d’août du vendeur à découvert Hindenburg Research, qui affirmait que Freedom « fait toujours des affaires sur le marché russe et que la société a ouvertement bafoué les sanctions ainsi que les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) ».

La SEC a intensifié sa surveillance après le rapport Hindenburg et une analyse publiée en avril par le vendeur à découvert Citron Research, ont déclaré à CNBC des sources proches du dossier.

La liberté site web décrit la société comme un fournisseur de services de banque d’investissement et de courtage en Asie centrale et en Europe de l’Est. Son site Web répertorie deux adresses aux États-Unis, l’une à New York et l’autre dans un espace de coworking et de bureau virtuel de Las Vegas.

L’entreprise loue un bureau de 15 250 pieds carrés à le bâtiment Trump dans le quartier financier de New York, selon les documents déposés. Les deux étages abritent les opérations américaines existantes de Freedom, notamment un société de courtage enregistré auprès du Autorité de régulation du secteur financier. Liberté dit dans les documents elle compte près de 3 700 salariés et 370 000 clients courtiers.