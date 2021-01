Le ministère de la Justice cherche à apporter de sérieux changements, y compris la sédition et la conspiration, contre les partisans de Donald Trump qui ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière, a déclaré le procureur américain Michael Sherwin.

Les accusations de délit portées contre un certain nombre de suspects étaient déjà destinées à être des comptes réservés, et ils pourraient bien faire face « important » accusations, a souligné Sherwin lors d’un briefing mardi.

Des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi dernier alors que le Congrès se réunissait à l’intérieur pour certifier les résultats de l’élection présidentielle en faveur du démocrate Joe Biden. Cinq personnes sont mortes dans les troubles, dont un policier.

« Je pense que la portée et l’ampleur de cette enquête et de ces cas sont vraiment sans précédent, non seulement dans l’histoire du FBI, mais probablement dans l’histoire du DOJ », Sherwin a ajouté lors du briefing de mardi.

« Les terrains du Capitole à l’extérieur et à l’intérieur sont … une scène de crime. »

Le ministère de la Justice a mis sur pied un groupe de travail spécialisé pour faire face aux émeutes au Capitole mercredi dernier qui ont vu un policier et quatre manifestants tués. Il examinera tout – de la simple intrusion et le vol de courrier aux crimes, meurtres et même enquêtes sur les droits civils, a-t-il déclaré.

Selon Sherwin, 70 personnes ont déjà été inculpées pour les troubles, mais il s’attend à ce que ce nombre atteigne des centaines à mesure que les enquêtes progressent.

