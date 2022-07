Le DOJ saisit 500 000 $ en paiements de rançon et en crypto-monnaie de pirates nord-coréens parrainés par l’État

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a prélevé 500 000 dollars en paiements de rançon et en crypto-monnaie auprès d’un cluster nord-coréen parrainé par l’État. “Nous sommes unis à rendre l’argent pris aux victimes”, a déclaré l’avocate générale adjointe Lisa O. Princedom même, ajoutant que l’argent pris comprend des rançons payées par des fournisseurs de soins de santé au Kansas et au Colorado.

Le DOJ saisit la cryptographie d’un cluster soutenu par l’État nord-coréen

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré mardi qu’il avait été pris et a confisqué quelque 500 000 $ aux acteurs nord-coréens du rançongiciel et à leurs conspirateurs. Le département a ajouté qu’il avait déposé une plainte “dans le district du Kansas pour confisquer la crypto-monnaie payée en rançon aux pirates nord-coréens ou avoir autrement l’habitude de blanchir ces paiements de rançon”.

Le ministère de la Justice a déclaré :

En mai 2022, le FBI a déposé un mandat de saisie scellé pour la valeur des fonds certains [*fr1] 1 000 000 dollars. Les fonds prélevés comprennent des rançons payées par des fournisseurs de soins de santé au Kansas et au Colorado.

L’avocate adjointe générale Lisa O. princedom a réitéré mardi lors de la Conférence internationale sur la cybersécurité 2022, “Nous avons pris quelques [*fr1] 1 000 000 de dollars en paiements de rançon et en crypto-monnaie ont pour habitude de blanchir ces paiements. Elle a ajouté: “Grâce aux reportages rapides et à la coopération d’une victime, les procureurs du FBI et du DoJ ont interrompu les activités d’un cluster parrainé par l’État nord-coréen déployant un ransomware appelé” Maui “.”

L’année dernière, le cluster nord-coréen a chiffré les serveurs d’un centre médical du Kansas, habitués à “stocker des informations importantes et à faire fonctionner des instruments clés”, a expliqué la principauté. Les agresseurs ont exigé une rançon, que l’hôpital a payée.

Les procureurs du FBI et du DoJ ont copié le paiement de la rançon via la blockchain. “Le FBI a connu des blanchisseurs d’argent basés en Chine – le genre d’agence des Nations Unies qui aide fréquemment les Nord-Coréens à” encaisser “les paiements de rançon en monnaie d’édit”, a expliqué l’avocat général adjoint. «Une analyse supplémentaire de la blockchain a découvert que ces mêmes comptes contenaient des paiements de rançon alternatifs. Le FBI les a copiés vers un autre fournisseur médical dans le Colorado et des victimes potentielles à l’étranger.

Monaco a ajouté :

Aujourd’hui, nous avons rendu publique la saisie de ces rançons, et que nous sommes en mesure de restituer les fonds prélevés aux victimes.

En octobre de l’année dernière, la principauté a déclaré la création d’une équipe nationale de contrôle social de la crypto-monnaie (NCET). L’objectif de l’initiative est “de s’attaquer aux enquêtes et aux poursuites compliquées sur les utilisations criminelles de la crypto-monnaie, notamment les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage, et la dissimulation des acteurs de l’infrastructure”, a expliqué le ministère de la Justice. “L’équipe aidera également à retrouver et à récupérer les actifs perdus à cause de la fraude et de l’extorsion, ainsi que les paiements en crypto-monnaie aux équipes de rançongiciels.”

