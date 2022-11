Le DOJ saisit 3,3 milliards de dollars en bitcoins volés liés à l’affaire de la route de la soie

L’affaire d’un mystérieux braquage de bitcoins en 2012 est close. Le ministère de la Justice vendredi saisi 3,36 milliards de dollars dans crypto-monnaie d’un homme géorgien qui a plaidé coupable de fraude électronique, a annoncé lundi l’agence. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Les autorités disent que James Zhong, 32 ans, a volé environ 50 000 bitcoins du Route de la soie marketplace en septembre 2012. Zhong a été accusé d’avoir ouvert de nombreux comptes sur Silk Road, d’avoir déposé de petites quantités de bitcoins, puis d’avoir effectué plusieurs retraits dans la même seconde. Cela a amené le système à lui donner beaucoup plus de bitcoins qu’il n’en a déposé. Il a ensuite transféré le bitcoin sur divers comptes dans le but de dissimuler son identité et la source de la crypto-monnaie, selon le bureau du procureur américain du district sud de New York.

Des agents de l’IRS ont émis un mandat de perquisition pour sa maison en novembre 2021 et ont trouvé la majorité des bitcoins volés cachés dans des appareils dans un coffre-fort souterrain, a déclaré le ministère de la Justice. De grandes quantités de bitcoins ont également été trouvées sur un ordinateur monocarte, qui a été découvert caché sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain, a-t-il noté dans un communiqué.

Zhong a commencé à coopérer avec les autorités en mars dernier, lorsqu’il a volontairement cédé plus d’un millier de bitcoins supplémentaires. Il devrait être condamné le 22 février.

Silk Road était un marché noir qui a fonctionné sur le dark web de 2011 à 2013. Son fondateur, Ross Ulbricht, a été condamné en 2015 de sept charges liées à l’activité de Silk Road. Il s’agissait notamment de complot en vue de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre un piratage informatique. Il était condamné à la prison à vie.