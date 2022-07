Le DOJ révèle que Trump a reçu des dons illégaux de la Chine

Facebook



Trump a reçu des centaines de milliers de dollars de dons étrangers illégaux regroupés par deux donateurs de paille, des citoyens naturalisés de Chine.

Le DOJ a décrit comment les deux hommes ont fait don de fonds illégaux à Trump :

Dans le cadre de leur stratagème, Li et Wang ont également agi en tant que «donateurs de paille» pour que des ressortissants étrangers contribuent illégalement à des campagnes soutenant des politiciens et des comités politiques américains. Entre autres choses, Li et Wang ont promis aux ressortissants étrangers l’accès aux événements politiques et aux politiciens américains en échange d’une redevance. Li et Wang ont utilisé l’argent qu’ils ont reçu de ressortissants étrangers pour financer des contributions politiques et se sont faussement identifiés, ainsi que d’autres citoyens américains, comme les contributeurs des fonds, en violation de la Federal Election Campaign Act (FECA) et des règlements de la FEC. Dans certains cas, Li et Wang ont utilisé les fonds d’investissement des investisseurs de TEC pour apporter les contributions politiques qu’ils ont utilisées pour accéder aux événements politiques, où Li et Wang ont pris des photos avec des élus. Li et Wang utiliseraient ensuite les photographies comme outil de marketing pour solliciter des investissements auprès de ressortissants étrangers dans le projet TEC.

Par exemple, comme allégué dans la plainte, Li et Wang ont facturé à douze ressortissants étrangers 93 000 $ par personne pour l’admission à un événement de collecte de fonds le 28 juin 2017 (la collecte de fonds du 28 juin 2017) avec le président des États-Unis de l’époque. Li et Wang ont utilisé les fonds qu’ils ont collectés auprès des ressortissants étrangers pour verser illégalement 600 000 dollars de contributions politiques en leur propre nom – 270 500 dollars de Li et 329 500 dollars de Wang – au comité conjoint de collecte de fonds organisant la collecte de fonds du 28 juin 2017. Li, Wang et leurs invités étrangers ont assisté à la collecte de fonds du 28 juin 2017 et ont pris des photos avec le président des États-Unis de l’époque.

Les deux hommes utiliseraient l’accès que leurs dons illégaux leur donnaient à Trump pour frauder davantage d’investisseurs dans leurs fausses entreprises.

Trump et le GOP sont obsédés par Biden et la Chine parce que c’est un cas d’école de projection. Trump a un problème avec la Chine, allant de vastes montants de prêts dus au gouvernement chinois à des contributions électorales illégales.

Chaque fois que les républicains mentionnent Joe ou Hunter Biden et la Chine, rappelez-vous que c’est Donald Trump qu’ils couvrent.