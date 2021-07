Le DOJ restreint les contacts avec la Maison Blanche en pivot de Trump et de la politique

Le procureur général Merrick Garland a publié mercredi une directive attendue de longue date restreignant les contacts du ministère de la Justice avec la Maison Blanche en tant que pare-feu contre une éventuelle ingérence politique.

L’ordre, qui a réaffirmé certaines politiques des administrations précédentes, marque un tournant décisif par rapport à l’ère Trump lorsque l’ancien président a rompu avec désinvolture avec les normes institutionnelles, appelant à plusieurs reprises le département à lancer des enquêtes sur ses rivaux politiques, dont le président Joe Biden, Hillary Clinton et l’ancien directeur du FBI James Comey.

« Le succès du ministère de la Justice dépend de la confiance du peuple américain », a écrit Garland dans le mémorandum de cinq pages à l’échelle du ministère obtenu par USA TODAY. « Cette confiance doit être gagnée chaque jour, et nous ne pouvons le faire que par notre adhésion aux normes ministérielles de longue date d’indépendance vis-à-vis d’influences inappropriées, l’exercice de principe de discrétion et le traitement de cas similaires de la même manière. »

Garland a fait référence aux « garanties » nécessaires qui ont réglementé les communications entre la justice et la Maison Blanche comme « conçues pour protéger nos décisions pénales et civiles en matière d’application des lois et nos jugements juridiques contre les influences partisanes ou autres influences inappropriées, qu’elles soient réelles ou perçues, directes ou indirectes. «

Le procureur général a déclaré que la justice n’alerterait pas la Maison Blanche sur « des enquêtes ou des affaires pénales ou envisagées en cours ou envisagées, à moins que cela ne soit important pour l’exercice des fonctions du président et approprié du point de vue de l’application de la loi.

Suivant de près le langage d’un mémo de 2009 publié par le procureur général de l’époque, Eric Holder, la directive Garland indiquait que, le cas échéant, les communications impliquant des enquêtes pénales ou civiles seraient limitées aux trois principaux responsables de la justice, ainsi qu’au président. , vice-président, conseiller juridique de la Maison Blanche et conseiller juridique adjoint.

Lorsque des contacts supplémentaires étaient nécessaires sur des questions pénales ou civiles spécifiques, les fonctionnaires impliqués dans les communications initiales pouvaient désigner des subordonnés pour poursuivre ces discussions à condition que les supérieurs soient informés des contacts.

Les directives comprenaient également des dispositions couvrant les décisions d’octroi de subventions, les questions relatives au personnel de la fonction publique et les communications impliquant l’avocat en grâce de Justice.

La note de service sur la justice intervient alors que la Maison Blanche a publié ses propres directives mercredi détaillant les « contacts interdits » avec d’autres parties du gouvernement, y compris le ministère de la Justice.

« Des procédures spécifiques s’appliquent aux communications avec le ministère de la Justice (…) afin de garantir que le ministère de la Justice exerce ses fonctions d’enquête et de poursuite à l’abri du fait ou de l’apparence d’une influence politique indue », indique le document de la Maison Blanche, notant qu’à quelques exceptions près, premiers contacts La justice devrait être limitée au bureau de l’avocat de la Maison Blanche.

Plus généralement, la Maison Blanche n’a dirigé aucun contact avec « aucun ministère ou organisme » au sujet d’actions réglementaires spécifiques, d’attributions de licences, d’autorisations, de décisions sur les prestations, d’enquêtes, de litiges, de questions d’application et de décisions de financement impliquant des parties spécifiques.

« Si vous pensez qu’un tel contact est nécessaire, le bureau du conseil déterminera si un tel contact est autorisé et, dans l’affirmative, qui devrait établir le contact », indique la note de la Maison Blanche.

L’orientation de la directive de la Maison Blanche a été diffusée en interne aux membres du personnel au moment de l’investiture de Biden en janvier, a déclaré un responsable proche du dossier.

À la justice, Garland s’était engagé lors de son audience de confirmation au Sénat en février à « protéger l’indépendance du département de l’influence partisane dans les enquêtes des forces de l’ordre » et à « réglementer strictement les communications avec la Maison Blanche ».

Dans le mémo de la justice du mercredi, Garland n’a pas fait référence aux pratiques de roue libre pendant l’administration Trump. Mais pendant la campagne électorale, Biden a fréquemment affirmé que le département avait été coopté par Trump et transformé en « cabinet d’avocats privé du président ».

Une vague de récriminations a été adressée à l’ancien procureur général William Barr qui a offert une défense agressive de Trump face aux conclusions accablantes décrites dans l’enquête sur la Russie et est intervenu à plusieurs reprises dans les poursuites contre les alliés du président.

« Je veux être clair pour ceux qui dirigent ce département (à propos de) qui vous servirez », a déclaré Biden en présentant Garland comme son candidat le 7 janvier. « Vous ne travaillerez pas pour moi. Vous n’êtes pas le président ou le vice l’avocat du président. Votre loyauté n’est pas envers moi. C’est envers la loi, la Constitution, le peuple de cette nation, pour garantir la justice. »

Garland a pris l’exemple de Biden, établissant des parallèles frappants avec l’ère post-Watergate lorsque le ministère de la Justice était confronté à un défi similaire pour se séparer des intérêts politiques bruts d’un président.

Acceptant la nomination, Garland a invoqué le nom d’Edward Levi, le procureur général nommé par le président Gerald Ford pour restaurer la crédibilité du département après le scandale du Watergate qui a conduit à la démission du président Richard Nixon.

« Comme Ed Levi l’a dit lors de sa propre prestation de serment, ‘Rien ne peut plus affaiblir la qualité de vie, ou plus mettre en péril la réalisation des objectifs qui nous sont tous chers, que notre incapacité à faire clairement comprendre par des paroles et des actes que notre loi n’est pas la instrument à des fins partisanes », a déclaré Garland.

Le portrait de Levi est maintenant accroché dans la salle de conférence du procureur général au cinquième étage du ministère de la Justice.

Lorsqu’il a été nommé, a déclaré Garland, ce serait « ma mission … de réaffirmer ces politiques en tant que principes sur lesquels le département fonctionne ».

Dans le mémorandum de mercredi, Garland a fait référence à l’ancien procureur général de l’administration Carter, Benjamin Civiletti, auteur du premier mémo de communication du département à la Maison Blanche en 1979, suggérant que les directives « n’étaient pas destinées à empêcher le département de communiquer légitimement avec l’administration ».

« Au contraire, ils sont destinés à acheminer les communications vers les responsables appropriés afin que les communications puissent être examinées et prises en compte de manière adéquate, sans l’apparence ou la réalité d’une influence inappropriée. »